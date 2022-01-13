В Новосибирской области удвоят объемы капремонта жилых домов

В этом году за счет взносов на капитальный ремонт на общий счет в Новосибирской области отремонтируют не менее тысячи многоквартирных домов. В 2021 году за счет собираемых региональном оператором средств отремонтировали 408 домов.

Взнос на капремонт в регионе повышен с 8,03 до 10,07 рубля за квадратный метр. Эта мера стала вынужденной в связи с ростом цен на строительные материалы. В среднем она составила 150 процентов к уровню 2020 года. В ряде случаев, например, с металлопрокатом и изделиями из металла, - 220 процентов.

- В результате в прошлом году из 700 закупок по капитальному ремонту не состоялись 404. Подрядчики не видели экономической целесообразности в выполнении этих контрактов. Соответственно, часть работ была перенесена на 2022 год, - рассказал министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Денис Архипов.

В министерстве ЖКХ и энергетики Новосибирской области также уточнили, что в ведомство регулярно поступают обращения граждан с просьбой выполнить капитальный ремонт раньше установленного срока. Это примерно 200 домов ежегодно. Однако эти просьбы не удовлетворяются из-за нехватки средств, которые собираются на общем счете.

В свою очередь, все взносы на капитальный ремонт, уплаченные собственниками на общий счет, учтены за каждым домом, за каждым лицевым счетом, и эти средства расходуются на ремонт домов, включенных в план текущего года на возвратной основе. Оплачивая взносы, собственники делают вклад в ремонт своего дома.