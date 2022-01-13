В регионах Сибири объявлен режим "черного неба"

В ближайшие сутки ожидают скопления вредных примесей в атмосфере над Томском, Новосибирском, Кузбассом.

По данным сайта Западно-Сибирского гидрометеоцентра, неблагоприятные метеорологические условия будут наблюдаться в большинстве городов Сибири до 15 января. Объявляются НМУ первой степени опасности. В Новосибирской области действует штормовое предупреждение. В регионе ожидается значительное понижение температуры наружного воздуха в ночные часы до -26 °С.

Местные власти попросили предприятия максимально снизить выбросы в атмосферу в связи с неблагоприятным метеопрогнозом. Из-за безветренной погоды и резкого похолодания в населенных пунктах может образоваться смог.

Чтобы избежать негативных воздействий на здоровье, горожанам рекомендовали ограничить пребывание на улице и не открывать окна для проветривания.