В Томске придумали, как очищать воду при помощи использованных масок

Томские химики разработали новый материал из использованных медицинских масок. Он эффективно очищает водоемы, пострадавшие при разливах нефтепродуктов.

Во время пандемии коронавируса в России в 30 раз выросли мощности по производству медицинских масок. Отслужившие свое СИЗы просто выбрасываются в ближайшую урну, а затем утилизируются как бытовой мусор. Между тем входящий в их состав полипропилен разлагается очень долго - до 500 лет.

Ученые Томского политехнического университета нашли безопасный и выгодный способ переработки медицинских отходов. По словам химиков, волокнистая структура медицинских масок и одноразовых простыней открывает новые возможности их повторного использования для ликвидации нефтяных разливов на водоемах.

- Исходный полипропилен не обеспечивает высокой адсорбционной способности и функциональности для селективного улавливания масел, - рассказали "РГ" в Томском политехе. - Поэтому актуальной задачей является разработка новых методов улучшения свойств полипропилена для очистки воды от экозагрязнителей.

Исследователи нанесли на полипропилен металлорганический каркас простым химическим методом. В результате ученые синтезировали новый материал - супергидрофобную олеофильную ткань.

- В ходе фундаментального исследования мы получили опытный образец олеофильной ткани размером до 65 квадратных сантиметров, - поясняет доцент Исследовательской школы химических и биомедицинских технологий ТПУ Павел Постников. - Такой образец является прообразом для потенциального применения материала: на нефтяной разлив расстилается сверху ткань, через минуту убирается механическим способом, забирая с собой все нефтяные загрязнения и оставляя чистую воду.

Ученые провели серию экспериментов, смоделировав разлив на водоеме. Химики смешали дизель, красители, ржавчину и другие твердые загрязнители. В результате супергидрофобная олеофильная ткань полностью ликвидировала загрязнение. Исследования также показали, что она механически прочная и устойчива к ультрафиолетовому излучению.

В настоящее время научная группа совместно с французскими коллегами в рамках совместного проекта "Колмогоров" приступила к исследованию функциональной переработки полимерных отходов для создания сорбентов и материалов для энергетической сферы.

Между тем

Теплофизики из Новосибирска создали агрегат, с помощью которого можно перерабатывать одноразовые СИЗы в полезное сырье - топливо и строительные материалы. За один час плазменная печь способна утилизировать около 20 килограммов отходов. Это почти 6000 медицинских масок. При этом никаких вредных выбросов в атмосферу не происходит.

Из одного килограмма использованных масок можно получить около одного кубометра высококалорийного горючего синтез-газа. Его можно применять в теплоэнергетике, энергетике либо для нужд химической промышленности. Из него можно синтезировать метанол и производить синтетическое топливо. А остеклованный шлак востребован в сфере строительства. Из него изготавливают тротуарную плитку, дорожное покрытие, фасады зданий и другие материалы.