"Россети Северный Кавказ" повышают надежность снабжения сельских жителей Чечни

Специалисты управляемого "Россети Северный Кавказ" АО "Чеченэнерго" продолжают реализацию комплекса технических мероприятий, направленных на повышение надежности и качества электроснабжения селения Чечен-Аул.

По данным местной администрации, в населенном пункте проживают порядка 12 тысяч человек.

Строительство новой двухцепной линии электропередачи 6 кВ для повышения качества электроснабжения сельчан стартовало в конце осени 2021 года в рамках программы снижения потерь энергоресурса. К началу 2022 года оперативно-ремонтные бригады Грозненских районных электрических сетей установили почти 90 опор. В настоящее время энергетики крепят к ним траверсы, а после приступят к монтажу самонесущего изолированного провода, который отличается повышенной надежностью и безопасностью.

Протяженность нового энергообъекта составит порядка 7 километров. Часть его пройдет по болотистой местности. Прежде чем приступить к работе, специалисты проложили дорогу и расчистили территорию от кустарниковых зарослей.

"Низкое качество электроснабжения Чечен-Аула - давно известный факт. Но мы не могли справиться с проблемой без сторонней финансовой поддержки. В рамках поручений главы Чеченской Республики, благодаря материальному подспорью Регионального общественного фонда имени А. А. Кадырова, а также при содействии руководителя Оперативного штаба по развитию электроэнергетики региона Адама Делимханова энергокомпания наконец смогла приступить к решению наболевшего вопроса", - рассказал заместитель главного инженера АО "Чеченэнерго" Али Автарханов.

В работах на участке задействованы две бригады, привлечено четыре единицы специальной техники. За ходом строительства воздушной линии электропередачи внимательно наблюдают жители населенного пункта.

"Обращения о низком качестве электроснабжения в администрацию села поступают практически ежедневно. После того как энергетики приступили к строительству, настроение жителей заметно поднялось. Все очень ждут завершения работ и яркого света", - отметил начальник Чечен-Аульского территориального управления мэрии г. Аргун Исмаил Демильханов.

Напомним, низкое напряжение и аварийные отключения в непогоду - проблемы, с которыми сталкиваются жители села последние несколько лет. Такие последствия - результат изношенности питающей воздушной линии электропередачи, построенной в 1977 году.

Пресс-релиз подготовлен "Россети Северный Кавказ"