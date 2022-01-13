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13.01.2022 16:52
Рубрика: Общество

Видео: В игре Minecraft построили цифровую Махачкалу

Текст: Николай Грищенко

В компьютерной игре Minecraft появилась цифровая модель Махачкалы. Средства для призового фонда участникам электронного строительства выделил игрок киберкоманды Team Spirit по Dota 2 Магомед Халилов.

Фото: GSC Game Studio/YouTube
Игру S.T.A.L.K.E.R. 2 перенесли на 8 декабря

Создание электронной копии столицы Дагестана началось в октябре прошлого года. Над проектом, получившем название BuildTheEarth, работала команда энтузиастов. Масштаб: 1 блок - 1 квадратный метр.

Город построили кубик за кубиком с большой точностью. Воссозданы площадь Ленина, стадион "Динамо", центральная Джума-мечеть, а также административные здания. Отдельно прописаны элементы дизайна - фонтаны, деревья, кафе и магазины.

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