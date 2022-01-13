В Ставрополе три школы эвакуировали после сообщения о минировании

В столице Ставропольского края третий день подряд прошла эвакуация из школ. Учеников и сотрудников силовики вывели из школы №29, лицея №35 и гимназии №24. Все эти учебные учреждения находятся недалеко друг от друга в Юго-Западной части Ставрополя. Как сообщили в администрации краевого центра, утром в ЕДДС поступили сообщения о минировании.

- В 24-й гимназии, которую два дня подряд эвакуируют, об угрозе сообщили директору школы. Экстренные службы оперативно отрабатывают каждое сообщение по каждому объекту. Это колоссальная работа и мобилизация личного состава полиции, Росгвардии, спасателей, медиков. Они проводят оперативную эвакуацию детей и работников учебных заведений, обследуют помещения зданий. К счастью, информация не подтверждается, - отметили в пресс-службе мэрии.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в ходе сегодняшней пресс-конференции также уточнил, что за "разминирование" одной из школ потребовали 20 тысяч долларов.

- Это очередная попытка нанести большой ущерб нашему образованию. Мы понимаем, что попытки эти предпринимаются из-за рубежа, и спецслужбы наши это понимают. Но мы должны отрабатывать подобные сообщения в любом случае, лучше перестраховаться, подчеркнул Владимиров в ходе пресс-конференции.

В мэрии Ставрополя распорядились провести проверки и в других школах города. Сообщения о минировании школ в последние дни приходят в учебные заведения Екатеринбурга, Архангельска, Саратова и Красноярска.