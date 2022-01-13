В Ставрополе три школы эвакуировали после сообщения о минировании

Новости

Мантуров оценил вклад господдержки в рост несырьевого экспорта России 14:17
Объем внешней торговли стран ЕАЭС в 2021 году достигнет 800 млрд долларов 14:17
Бен Аффлек дал мрачный прогноз по поводу будущего киноиндустрии 14:16
Хуснуллин: Необходимо развивать арендное жилье всех сегментов 14:14
Мурашко заявил, что маленькие дети наиболее уязвимы перед "омикроном" 14:13
Греф заявил о готовности Сбербанка к возможным санкциям США 14:09
Археологи исследовали первую столицу донского казачества 14:08
Матвиенко оценила дополнительную индексацию пенсий 14:03
АЕБ: рост российского авторынка в 2021 году составил 4,3% 14:00
Путин: Для России главное - обеспечить собственный рынок удобрений 13:58
Матвиенко: Планы МПА СНГ провести юбилейное заседание в Алма-Ате в силе 13:53
Тренерский штаб сборной России посетит зимние сборы клубов РПЛ 13:52
Чубайс: Экспорт водорода будет приносить РФ до 40 млрд долларов к 2030 году 13:51
Песков ответил на призывы Запада к Москве снизить градус эскалации 13:47
Хуснуллин: Повышение тарифов на ЖКУ не всегда ведет к росту платежей 13:45
Песков считает неверным недооценивать роль ОДКБ 13:33
Хуснуллин: Необходимо обновлять по 5% коммунальных сетей в год 13:31
Мишустин: Российская экономика восстановилась быстрее ожиданий 13:08
Песков не подтвердил планы ввести QR-коды для подростков 13:08
Песков: У России и США разногласия по принципиальным вопросам, это плохо 13:07
Шредер предостерег министра Бербок от конфронтации с Россией и Китаем 13:03
Кудрин назвал приоритет для государственной политики 13:02
Миллионы роутеров уязвимы для хакеров 13:01
В Воронеже появился первый заболевший омикрон-штаммом 12:55
Триллер "Бег улиток" с Толкалиной и Урсуляк выйдет в Сети 19 января 12:44
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Где сделать прививку от коронавируса
Где сделать прививку от коронавируса
Когда перестанут падать самолеты
Когда перестанут падать самолеты
Что изменилось в получении налоговых вычетов с 1 января
Что изменилось в получении налоговых вычетов с 1 января
13.01.2022 13:24
Рубрика: Происшествия

В Ставрополе три школы эвакуировали после сообщения о минировании

Текст: Михаил Сухарев (Ставропольский край)

В столице Ставропольского края третий день подряд прошла эвакуация из школ. Учеников и сотрудников силовики вывели из школы №29, лицея №35 и гимназии №24. Все эти учебные учреждения находятся недалеко друг от друга в Юго-Западной части Ставрополя. Как сообщили в администрации краевого центра, утром в ЕДДС поступили сообщения о минировании.

Самарские школы эвакуировали после сообщений о минировании

- В 24-й гимназии, которую два дня подряд эвакуируют, об угрозе сообщили директору школы. Экстренные службы оперативно отрабатывают каждое сообщение по каждому объекту. Это колоссальная работа и мобилизация личного состава полиции, Росгвардии, спасателей, медиков. Они проводят оперативную эвакуацию детей и работников учебных заведений, обследуют помещения зданий. К счастью, информация не подтверждается, - отметили в пресс-службе мэрии.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в ходе сегодняшней пресс-конференции также уточнил, что за "разминирование" одной из школ потребовали 20 тысяч долларов.

- Это очередная попытка нанести большой ущерб нашему образованию. Мы понимаем, что попытки эти предпринимаются из-за рубежа, и спецслужбы наши это понимают. Но мы должны отрабатывать подобные сообщения в любом случае, лучше перестраховаться, подчеркнул Владимиров в ходе пресс-конференции.

В мэрии Ставрополя распорядились провести проверки и в других школах города. Сообщения о минировании школ в последние дни приходят в учебные заведения Екатеринбурга, Архангельска, Саратова и Красноярска.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край Атака телефонных террористов на Россию

Главное сегодня

Песков заявил об абсурдности увязки "СП-2" и темы безопасности Европы
Глава СК РФ объяснил, почему Галявиева сначала признали невменяемым
Мишустин: Важно отладить систему защиты от новых биологических угроз
Кудрин: Уровень жизни в современной России на 20% выше, чем во времена СССР
В школах Саратова отменили занятия из-за сообщений о минировании
"РГ" публикует важные законы о долгах и обязательной эвакуации из зон ЧС
В суд можно зайти в режиме онлайн