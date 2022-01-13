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13.01.2022 20:55
Рубрика: Общество

Калининградским студенткам увеличили региональный маткапитал

Текст: Ульяна Вылегжанина ("Российская газета", Калининград)
Российская газета - Федеральный выпуск № 7(8655)
На 15 процентов увеличили в Калининградской области размер регионального маткапитала для студенток, родивших первенца. Теперь выплата составляет 345 тысяч рублей. Индексация распространяется и на сертификаты, которые девушки уже получили, но не успели использовать. Даже если сумма потрачена частично, остаток перерассчитают.

Речь идет о программе, участницами которой могут стать студентки высших или средних профессиональных образовательных учреждений, родившие первого ребенка. Кроме того, сертификаты выдают девушкам, ставшим мамами в течение трех лет после получения диплома.

Фото: Среда
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Деньги целевые, но вариантов, как их потратить, множество. Это и улучшение жилищных условий, и покупка детских товаров, автомобиля, мебели, бытовой техники. За выплатой следует обращаться в многофункциональный центр, сделать это необходимо до того, как ребенку исполнится год. Причем не важно, в государственном или частном учреждении учится молодая мама. Главное, чтобы организация имела свидетельство о госаккредитации образовательной деятельности.

Раньше размер сертификата составлял 300 тысяч рублей. Но учитывая то, что все в последнее время подорожало, регион решил проиндексировать выплату. В 2022-м в областном бюджете заложили 186 миллионов рублей на маткапитал для студенток и недавних выпускниц вузов и колледжей. "В этом году уже есть первые обратившиеся за повышенной выплатой", - отметила министр социальной политики Калининградской области Анжелика Майстер.

В регионах Общество Семья и дети Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область Калининград Материнский капитал

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