КС РФ защитил выплаты военнослужащих-контрактников

Конституционный суд РФ освободил военнослужащих-контрактников от финансовой ответственности, если они получили выплаты сверх положенного. Положения статей 1102 и 1109 Гражданского кодекса РФ признаны не противоречащими Конституции РФ, поскольку они не предполагают трактовки таких выплат как неосновательного обогащения.

В основе данного решения - сразу две жалобы. Командир десантного катера Гасанхан Умарсаидов, проходивший службу в городе Каспийске, несколько лет получал ежемесячную надбавку за особые условия службы - как раз за руководство подразделением. Однако впоследствии ее назначение было отменено приказом командира военной части, и Махачкалинский гарнизонный военный суд обязал мичмана Умарсаидова вернуть государству 114 тысяч рублей. Долг Андрея Кузьмина, который получал надбавку за прохождение военной службы по контракту в районах Крайнего Севера и за работу со сведениями, составляющими гостайну, оказался еще больше - свыше 420 тысяч рублей. Как установил суд, после перевода из Красноярска в Новосибирскую область Кузьмин утратил право на первую надбавку, а вторую получал в завышенном размере.

В обоих случаях суды не признали необоснованно начисленные и выплаченные средства денежным довольствием, то есть зарплатой военнослужащих - в этом случае средства не подлежали бы возврату, а тот факт, что военнослужащие не уведомили о получении выплат сверх положенного посчитали доказательством вины. Однако КС РФ с ними не согласился и постановил, что в основу подобных решений должна лежать прежде всего презумпция добросовестности.

В первую очередь суд напомнил целый ряд своих решений: лица, несущие военную службу, выполняют конституционно значимые функции, чем предопределяется их специальный правовой статус, содержание и характер обязанностей государства по отношению к ним. К числу таких обязанностей относится, в частности, надлежащее материальное обеспечение, которое предусматривает в том числе вознаграждение за воинскую службу и дополнительные выплаты на основании приказов командиров. В целом эти выплаты приравниваются к заработной плате. Однако сам военнослужащий не обязан контролировать обоснованность этих выплат, а потому "не должен нести неблагоприятные правовые последствия, связанные с ненадлежащим расходованием денежных средств".

- При установлении судом факта отсутствия недобросовестности со стороны военнослужащего, а также счетной ошибки права военнослужащего подлежат защите, а выплаченное такому военнослужащему дополнительное материальное стимулирование взысканию в качестве неосновательного обогащения не подлежит, - указали судьи, подчеркнув, что "иное приводило бы к нарушению конституционных прав граждан.

Оба заявителя также указали КС РФ на неоднородную судебную практику по аналогичным делам в РФ, а Андрей Кузьмин - еще и на отсутствие в законодательстве четкого определения понятий "счетная ошибка". Поэтому суд пояснил, что в качестве таковой не должны рассматриваться действия должностных лиц, приводящие к получению конкретным военнослужащим в составе денежного довольствия тех или иных дополнительных выплат, право на которые - в силу действующих в соответствующий период нормативных правовых актов - данному военнослужащему предоставлено не было.

Дела Андрея Кузьмина и Гасанхана Умарсаидова подлежат пересмотру.