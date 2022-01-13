МЧС назвало причину пожара в медуниверситете Архангельска

Причиной пожара в Северном государственном университете, который расположен в столице Поморья, стало короткое замыкание. В результате загорелся светильник в аудитории на пятом этаже здания, оплавлен плафон осветительного прибора - об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Архангельской области.

200 студентов и преподавателей были эвакуированы из здания университета, а на место возгорания отправлены 12 единиц техники и 44 сотрудника МЧС. Пострадавших нет.

Напомним: сегодня в 10:03 на центральный пункт пожарной связи Архангельска поступило сообщение о сработке автоматической пожарной сигнализации в здании СГМУ по адресу Троицкий 51. Тем временем за час до пожара все школы Архангельска были отправлены на дистанционное обучение из-за сообщений о возможном теракте.