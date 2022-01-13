В Архангельске из-за угрозы теракта все школы перевели на удаленку

Все школы Архангельска временно переведены на дистанционное обучение из-за сообщений о возможном теракте.

- Главная задача - оперативно обеспечить безопасность детей. В связи с тем, что у школ есть возможность предоставить образовательные услуги удаленно, принято решение о переводе учащихся на дистанционное обучение, - сообщила исполняющая обязанности директора департамента образования мэрии Елена Ерыкалова.

В пресс-службе регионального УФСБ по Архангельской области информацию о поступивших сообщениях подтвердили, а также сообщили, что проводятся все необходимые мероприятия по обеспечению безопасности населения. Оперативные службы города подняты по тревоге.

Одновременно в Службу 112 поступило сообщение о возгорании в одной из аудиторий Северного государственного медицинского университета. Здесь сейчас работают пожарные.

Накануне, 12 января, в Архангельске были эвакуированы администрация города и арбитражный суд после сообщений о заложенных взрывных устройствах, которые не подтвердились.