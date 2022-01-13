В Ленобласти из частного дома украли 46 собак

В Ленинградской области полиция разыскивает человека, совершившего необычную кражу - он похитил почти полсотни собак.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, сообщение на телефон "112" поступило вчера, 12 января, около шести часов вечера. 50-летняя женщина рассказала, что неизвестный злоумышленник через окно проник в частный дом ее 42-летней подруги в поселке Ульяновка (Тосненский район Ленинградской области). Он похитил деньги - полтора миллиона рублей - и 46 собак разных пород. Вместе с украденным преступник скрылся. Общий ущерб оценивается в сумму около двух миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье "кража" (часть 4 статьи 158 УК РФ). Сотрудники МВД изучают обстоятельства произошедшего и принимают меры к установлению личности и задержанию похитителя.