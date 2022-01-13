В Петербурге сына с психическим диагнозом задержали за убийство матери

В Красносельском районе Петербурга жестоко убили 84-летнюю пенсионерку. По подозрению в совершении преступления задержан 47-летний сын. Правда, дача показаний осложняется тем, что мужчина имеет явно выраженное психическое заболевание, сообщил "РГ" источник, знакомый с ходом расследования.

Пока известно следующее. Тело женщины с многочисленными ножевыми ранениями было обнаружено накануне в квартире, где мать с сыном проживали вдвоем. Однако дата убийства неизвестна.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Сын - единственный подозреваемый. О нем известно, что ранее он проходил лечение в психиатрической лечебнице, но в последнее время жил с матерью.