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13.01.2022 16:07
Рубрика: Происшествия

В Поморье задержали мужчин за попытку убийства криминального авторитета

Текст: Татьяна Сухановская (Архангельская область)

В Архангельской области установлены исполнитель и пособник в покушении на убийство криминального авторитета Алексея Пеункова, совершенном более 15 лет назад.

На Урале криминального авторитета обвинили в создании банды в колонии

4 октября 2005 года вечером в Пеункова и его приближенных выстрелили из реактивного пехотного огнемета "РПО-А". Преступники целились в окно офисного помещения, расположенного по улице Дачной в Архангельске.

Тогда никто не пострадал, так как Пеунков и пятеро его знакомых в этот момент вышли в другое помещение офиса, отгороженное кирпичной кладкой. По факту покушения на убийство следственными органами было возбуждено уголовное дело.

Как сообщает пресс-служба управления Следственного комитета по Архангельской области и НАО, межрегиональной следственной группе удалось установить лиц, причастных к совершению преступления. Это жители Республики Карелия, одному из которых 54 года, второму - 42.

После того, как следственные органы собрали достаточную доказательную базу, одному из подозреваемых было предъявлено обвинение в пособничестве покушению на убийство шести лиц, совершенному общеопасным способом.

Во время допросов обвиняемый признал свою вину и пояснил следователю, что согласился помочь устранить Пеункова, который мешал вести бизнес заказчикам преступления. Первоначально планировалось устранить предпринимателя при помощи самодельного взрывного устройства с пультом дистанционного управления, заложенного в выемку в грунте при входе в офис его бизнес-партнеров. Затем решили использовать огнемет.

Непосредственный исполнитель убийства сейчас отбывает наказание за ранее совершенные тяжкие и особо тяжкие преступления, включая убийство по найму. Как сообщает ведомство, ему в ближайшее время будет предъявлено обвинение в покушении на убийство шести лиц. Работа по установлению всех причастных к этому преступлению продолжается.

Сам Алексей Пеунков был приговорен к длительному лишению свободы за организацию убийств двух предпринимателей, а также за организацию и участие в преступном сообществе с целью монополизации рынка строительного песка.

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