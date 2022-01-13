В Вологодской области подтвержден первый случай "омикрона"

В Вологодскую область пришел "омикрон". Первый пациент, у которого выявлен этот штамм, прибыл из Санкт-Петербурга, сообщают в региональном правительстве.

Власти региона не конкретизируют, в каком именно населенном пункте выявлен "омикрон". Известно лишь, что еще 3 января молодой человек обратился в одну из центральных районных больниц области, сдал экспресс-тест, который подтвердил наличие коронавируса.

Далее пациент сдал анализы, их направили в референс-центр и выяснилось, что это "омикрон".

Всех, кто находился в контакте с этим молодым человеком, отправили на самоизоляцию. За ними ведется медицинское наблюдение.