На чиновников Краснодара завели дело из-за нападения бродячих собак

В Краснодаре следователи возбудили уголовное дело по факту халатности должностных лиц МКУ "Управление коммунального хозяйства и благоустройства" администрации города - часть 1 статьи 293 УК РФ.

Как рассказали в пресс-службе регионального СК, чиновники не приняли должных мер в плане организации отлова бродячих животных и их изоляции, а также регулирования в городе численности безнадзорных домашних животных. При этом бездомные собаки неоднократно агрессивно вели себя по отношению к гражданам, в том числе к детям, нападали и кусали их. О таких случаях за последние месяцы жители не раз сообщали в соцсетях.

Следователям предстоит установить, что делали чиновники, чтобы предотвратить подобные ситуации. Кроме того, будут приняты меры, чтобы не допустить их впредь.