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13.01.2022 11:13
Рубрика: Происшествия

В горах Сочи объявили экстренное предупреждение из-за лавин

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)
Фото: Владимир Аносов/РГ Фото: Владимир Аносов/РГ
Фото: Владимир Аносов/РГ

С 13 по 16 января в горной местности объявлено экстренное предупреждение по лавиноопасности, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
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"В Сочи сегодня ночью похолодало, - говорится в сообщении пресс-службы администрации курорта. - Отрицательная температура зафиксирована на станции Магри -2 градуса. В горной зоне города отмечен очень сильный снег. На горной карусели - высоте 1500 метров в утренние часы выпало 35 мм осадков. В Краснодарском крае действует штормовое предупреждение".

Как уточнили "РГ" в Территориальном центре мониторинга и прогнозирования ЧС природного и техногенного характера министерства гражданской обороны, ЧС и региональной безопасности Краснодарского края, более 20 миллиметров выпавших осадков - это опасное явление, которое может вызвать ЧС - ухудшение лавиноопасной обстановки.

Синоптики предупреждают, что в течение суток в предгорной и горной зоне курорта возможно сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях. В горах лавиноопасно, на дорогах гололедица.

В Сочи продолжится понижение температуры до околонулевых и отрицательных отметок. В Лазаревском районе температура опустится до -5 градусов. Все городские оперативные и дорожные службы переведены в усиленный режим работы.

Жителям и гостям Кубани рекомендовано временно воздержаться от выходов в горы, а также не выезжать туда на автомобилях, не оборудованных зимней резиной, не оставлять машины под деревьями и рекламными конструкциями.

На Кубани из-за снегопада объявили штормовое предупреждение
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