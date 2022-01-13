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13.01.2022 14:05
Рубрика: Происшествия

В Крыму пресекли вывоз старинных книг на Украину

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)
Фото: Пресс-служба Крымской таможни Фото: Пресс-служба Крымской таможни
Фото: Пресс-служба Крымской таможни

Сотрудники Крымской таможни и Погрануправления ФСБ России по РК не позволили россиянину вывезти на Украину пять книг, изданных 115 и более лет назад.

На Украину из Крыма попытались незаконно вывезти дельфина

Четыре тома "Большой энциклопедии" под редакцией Сергея Южакова и один из томов второго издания "Малого энциклопедического словаря Брокгауза и Эфрона" таможенники и правоохранители обнаружили в рюкзаке пересекавшего границу россиянина в пункте пропуска "Армянск". Старинные книги как культурные ценности задекларированы не были. Также отсутствовали разрешительные документы на их вывоз, рассказали в пресс-службе Крымской таможни.

В свое оправдание мужчина заявил, что не знал о том, что эти издания при вывозе за границу подлежат обязательному письменному декларированию с предоставлением соответствующих разрешительных документов.

По словам начальника Красноперекопского таможенного поста Сергея Бронишевского, книги направлены на экспертизу. Сейчас решается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении.

В таможне напомнили, что приложением №2 к Решению Коллегии Евразийской экономической комиссии "О мерах нетарифного регулирования" определен перечень культурных ценностей. В него вошли предметы техники, приборы, инструменты, аппаратура, оборудование военного, научного, производственного и бытового назначения, монеты, печатные издания, созданные 100 и более лет назад, а также произведения искусства, ордена, медали и другие товары различного времени создания.

Справка "РГ"

"Большая энциклопедия: Словарь общедоступных сведений по всем отраслям знания" под редакцией Сергея Южакова" - 20-томная российская универсальная энциклопедия, выпущенная в 1900-1905 годах книгоиздательским товариществом "Просвещение" в Санкт-Петербурге вместе с немецким издательством "Библиографический институт" (Лейпциг, Вена). "Малый энциклопедический словарь Брокгауза и Эфрона" издавался в России дважды: в 1899-1902 годах - в трех, в 1907-1909 годах - в четырех томах.

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