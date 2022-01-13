Вильфанд: Опасная погода ожидается в ряде регионов России 13-15 января

В Гидрометцентре предупредили о серьезном ухудшении погоды сразу в нескольких регионах России.

Сильные осадки прогнозируются в Краснодарском крае, Ленинградской, Архангельской, Ивановской и Московской областях, а также в республике Карелия и Ненецком автономном округе. А в Крыму ночью похолодает до -10 градусов. Об этом ТАСС рассказал главный синоптик страны Роман Вильфанд.

В Краснодарском крае будут идти в смешанном виде - это и снег, и мокрый снег, и дождь. Ветер усилится до 20-22 метров в секунду. "В общем, опасная и сложная погода", - констатировал метеоролог, описывая синоптические процессы в центре и на юге России 13-15 января.

По словам Вильфанда, на Северном Кавказе в эти дни будет лавиноопасно.

Ухудшится погода и в Северо-Западном федеральном округе. В Мурманской области порывы ветра будут достигать 28 метров в секунду, в Ленинградской области ожидается сильный снег, в Карелии - метель.

В пятницу сильный снег начнется в Московской и Ивановской областях.