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Рубрика: Общество

Вильфанд: Опасная погода ожидается в ряде регионов России 13-15 января

В Гидрометцентре предупредили о серьезном ухудшении погоды сразу в нескольких регионах России.

Сильные осадки прогнозируются в Краснодарском крае, Ленинградской, Архангельской, Ивановской и Московской областях, а также в республике Карелия и Ненецком автономном округе. А в Крыму ночью похолодает до -10 градусов. Об этом ТАСС рассказал главный синоптик страны Роман Вильфанд.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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В Краснодарском крае будут идти в смешанном виде - это и снег, и мокрый снег, и дождь. Ветер усилится до 20-22 метров в секунду. "В общем, опасная и сложная погода", - констатировал метеоролог, описывая синоптические процессы в центре и на юге России 13-15 января.

По словам Вильфанда, на Северном Кавказе в эти дни будет лавиноопасно.

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
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Ухудшится погода и в Северо-Западном федеральном округе. В Мурманской области порывы ветра будут достигать 28 метров в секунду, в Ленинградской области ожидается сильный снег, в Карелии - метель.

В пятницу сильный снег начнется в Московской и Ивановской областях.

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