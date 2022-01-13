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13.01.2022 11:37
Рубрика: Происшествия

Волгоград накрыло обильным снегопадом

Текст: Роман Мерзляков
Фото: Роман Мерзляков/РГ Фото: Роман Мерзляков/РГ
Фото: Роман Мерзляков/РГ

Для уборки улиц Волгограда от снега привлекли свыше 120 единиц спецтехники, сообщает пресс-служба мэрии.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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Снегопад начался вечером в среду. Непосредственно перед ним лил ледяной дождь. Дороги обрабатывают противогололедными реагентами. За ночные часы на проезжую часть нанесли свыше 1800 тонн пескосоляной смеси.

По прогнозам, метель продолжится с перерывами в последующие дни. Снегоуборочные машины работают во всех районах, но внимание уделяется прежде всего главным направлениям, где ходит общественный транспорт. В центре города расчищен не только проспект Ленина, но и его дублер улица Коммунистическая. На других проездах ситуация хуже.

- Затруднено движение по всем основным магистралям. На наиболее сложные перекрестки направлены дополнительные силы городского ГАИ. Ее сотрудники буквально вручную растаскивают пробки. Особенно осложняют обстановку те водители, которые на летней резине, - рассказал замначальника областного управления МВД Антон Корнаухов.

Завалены дороги и в целом по области. По информации пресс-службы администрации региона, на трассах работает около полутора тысяч комбинированных машин, погрузчиков, автогрейдеров, тракторов, бульдозеров, самосвалов. Дорожники использовали почти пять тысяч тонн противогололедных реагентов.

14 и 15 января ожидается выпадение до половины месячной нормы осадков на всей территории области (на ее севере чуть меньше). В самом Волгограде с 13 до 15 января количество осадков приблизится к месячной норме.

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