Как бизнес проникает в закрытые "атомные" города Урала

В Свердловской области четыре территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), две из которых - закрытые "атомные" города Новоуральск и Лесной. Постановления об образовании зон, наделенных налоговыми и административными преференциями, были приняты в феврале 2019-го. Что сделано за эти три года, выяснял корреспондент "РГ".

Градообразующие предприятия "атомных" городов не скрывают заинтересованности в развитии по соседству с ними неядерного бизнеса, и это понятно. Во-первых, им необходимо решить задачу диверсификации, а довести к 2030 году долю гражданской продукции до 50 процентов можно только в кооперации с новыми партнерами. Своими силами здесь явно не обойтись.

Во-вторых, госкорпорация осознает особую ответственность за города присутствия: от самочувствия предприятия зависит целый город, буквально все его жители. А их жизнь и настроения, в свою очередь, сказываются на стабильном развитии компании. Чем лучше социально-экономическая ситуация на территории, комфортнее городская среда, тем увереннее предприятия в своем будущем и могут рассчитывать на сохранение кадров и приток новых высококвалифицированных специалистов.

Да и для потенциальных инвесторов благополучный город намного привлекательнее. Местные власти изо всех сил стараются соответствовать этому имиджу, подчеркивая, что секрет успеха - во взаимодействии трех сторон: градообразующего предприятия, муниципалитета и региона.

Так, отдача от ТОСЭР "Новоуральск" уже заметна, уверен первый заместитель главы города Вадим Хатипов. Это закономерно: статус ЗАТО дает высокий уровень безопасности, у города выгодное расположение - всего 78 километров до Екатеринбурга, развитая промышленность… Где же как не здесь производить, например, сложную биопродукцию - тот же инсулин? При этом, как подчеркивает Хатипов, в состав ЗАТО входят пять сельских населенных пунктов - они расположены за пределами режимной территории, а все льготы ТОСЭР здесь действуют.

- 13 резидентов ТОСЭР реализуют 14 инвестпроектов. Создано 260 рабочих мест, а налоги уже превысили 33 миллиона рублей. В течение трех лет планируется создать еще более 300 рабочих мест, организовать новые инвестплощадки, - говорит представитель муниципалитета.

Кстати, эксперты подсчитали: старт бизнеса в ТОСЭР с учетом льгот сокращает срок окупаемости проекта на целый год. А удержать в городе и привлечь сюда хороших специалистов поможет новая стратегия развития Новоуральска. В ней два главных аспекта - создание современных рабочих мест и комфортных условий жизни "с элементами столичности". Пока маятниковая трудовая миграция между ЗАТО и Екатеринбургом составляет около 6 тысяч человек, но реализация планов должна помочь ее снизить.

Резиденты ТОСЭР в "атомных" городах попадают в "клуб высоких технологий"

Инициаторами создания территорий опережающего развития часто становятся якорные предприятия - в Новоуральске это Уральский электрохимический комбинат (УЭХК).

- Именно тесное сотрудничество администрации города, градообразующего предприятия и головной компании ТВЭЛ, Росатома позволило убедить Минфин РФ разрешить создать здесь ТОСЭР, - подчеркивает замгендиректора УЭХК по развитию неядерного бизнеса Олег Елистратов.

По его словам, сегодня резиденты могут воспользоваться еще одним инструментом господдержки. По постановлению правительства РФ, регламентирующему работу промышленных кластеров, можно получить субсидию на совместный проект по выпуску импортозамещающей продукции - до 300 миллионов рублей. Это тоже механизм, повышающий привлекательность площадки. Кроме того, резидент ТОСЭР, по выражению Елистратова, "попадает в клуб высоких технологий", которые в этом городе были всегда и развиваются.

Резиденты со стажем уже могут подвести первые итоги - они не жалеют о своем решении. НПП "Керамические системы" всегда интересовали прорывные направления, утверждает директор Дмитрий Коньков. Ключевое направление работы компании - производство керамических субстратов для автомобильных каталитических нейтрализаторов, но на этом бизнес не остановится.

- Приступили к развитию индустриального парка. Благодаря поддержке УК идет создание инфраструктуры. Но зачастую требуется вмешательство властных структур. Уже есть опыт совместной работы по изменению регионального законодательного пакета о ТОСЭР. Привели его в соответствие с федеральным законодательством, и сейчас он работает, - рассказывает Коньков.

Буквально материнскую заботу УК "Атом-ТОР" (она управляет всеми ТОСЭР, созданными в закрытых атомных городах страны. - Прим. ред.), которая "берет за ручку и помогает идти", отметил и Сергей Лапин, руководитель направления по сопровождению проектов в рамках госпрограмм НПО "Центротех".

- С получения статуса резидента прошел год. Результат - два инвестпроекта. Аппетит приходит во время еды - началась подготовка третьего проекта по созданию центра аддитивных технологий. Реализация всех трех даст 230 рабочих мест. Сейчас у нас работают около ста человек. Главный итог - люди не уехали с территории, намерены жить здесь и развиваться. Еще один повод для позитива - кооперация и сотрудничество с действующими резидентами ТОСЭР, - говорит он.

В другом атомном городе Лесном успехи пока не столь впечатляющие: реальная работа только начинается.

- Плотно взаимодействуем с градообразующим предприятием - комбинатом "Электрохимприбор" (ЭХП), создали рабочую группу. Лесной защитил стратегию развития, основное направление - привлечение наукоемких, технологичных предприятий. Развиваем социальную инфраструктуру в сотрудничестве с Росатомом, - перечислил глава Лесного Сергей Черепанов.

Закрытый режим, конечно, снижает интерес потенциальных резидентов, признает он. Мало кто знает, что для тех, кто уже зарегистрировался в ТОСЭР, есть послабления при оформлении пропусков.

Кстати, жизнь показала, что особенности закрытого города порой даже ускоряют процессы адаптации и роста бизнеса. Алла Жукова узнала о создании ТОСЭР в Лесном несколько лет назад, когда занималась строительством в Снежинске, ЗАТО на Южном Урале. Заинтересовалась новыми возможностями и два года назад приобрела имущественный комплекс в Лесном. На 8 тысячах квадратных метров предприниматель собирается построить деревообрабатывающее предприятие. Говорит, не ожидала, что дело пойдет так быстро, например, благодаря ЭХП электричество на площадке появилось уже через несколько месяцев (намного быстрее, чем предлагала электросетевая компания). В конце 2021 года компания "Гринвуд"" закупила новые производственные линии, с января собирается начать шеф-монтаж конструкций. И уже думает о дальнейшем развитии.

- Строим предприятие глубокой деревопереработки, а значит, будет большое количество отходов. Готовимся к их использованию, - говорит гендиректор.

Кстати, призналась Жукова, новый проект изменил и ее жизнь. Лесной не Новоуральск - он в 240 километрах от Екатеринбурга. В одну сторону три часа на машине - каждый день не наездишься. Поэтому одним постоянным жителем ЗАТО стало больше.

Комментарий

Дмитрий Ионин, заместитель губернатора Свердловской области:

- Свердловская область - перспективный регион для инвестиций: природные ресурсы, географические плюсы, промышленный потенциал, научно-техническая школа... На Среднем Урале работают 132 тысячи хозяйствующих субъектов, из них 80 процентов - МСБ. За последние 7 лет вложения в экономику достигли 2,8 триллиона рублей. Основу инвестиционной инфраструктуры составляет ОЭЗ "Титановая долина", работающая на двух площадках, и четыре ТОСЭР. В регионе также создано 10 индустриальных парков. Законодательство предоставляет их резидентам и участникам приоритетных инвестпроектов ряд преференций. Так, за 2020 год они получили более 15,7 миллиарда рублей налоговых льгот - на 3,3 миллиарда больше, чем в 2019-м. Областное агентство по привлечению инвестиций осуществляет сопровождение инвестпроектов по принципу одного окна - на 1 октября 2021-го таких проектов было 43 с общим объемом инвестиций 38,9 миллиарда рублей.