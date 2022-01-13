Какие задачи поможет решить Екатеринбургу Универсиада-2023

Универсиада, которая пройдет в Екатеринбурге в 2023 году, поможет городу решить несколько не связанных с самими соревнованиями задач. Об этом губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал на традиционной пресс-конференции в день Российской печати.

По мнению главы региона, статус градообразующего предприятия современного Екатеринбурга заслужил Уральский федеральный университет, в котором учатся около 60 тысяч студентов. Поступить в вуз хотели бы многие жители России и зарубежья, но их останавливает нехватка жилья для студентов. Проблему должен решить кампус мирового уровня и современные общежития - их строят для Универсиады, но после окончания всемирных студенческих игр отдадут УрФУ.

Как сообщил Евгений Куйвашев, строительство объектов международных студенческих игр идет по плану. Восемь из них, в том числе - лучший в России дворец водных видов спорта, строятся с нуля. Остальные (а это около двух десятков объектов) реконструируют. Например, спортивный комплекс "Калининец" - губернатор пообещал, что это будет одним из самых современных в стране центров подготовки атлетов. А дворец водных видов спорта в будущем позволит проводить на Урале соревнования любого ранга - даже чемпионаты мира.