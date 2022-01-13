На Ямале исполнилась мечта мальчика побывать инспектором ГИБДД

В рамках "Елки желаний" исполнилась мечта одиннадцатилетнего мальчика из Салехарда.

Школьник, когда вырастет, хочет стать сотрудником ГИБДД, чтобы следить за дорогой и соблюдением правил движения. Однажды после занятий его ждал сюрприз: за ним заехал местный депутат и проводил в первую патрульную машину, сообщили в пресс-службе законодательного собрания ЯНАО.

Так, в качестве подарка на Новый год один день мальчик провел с сотрудниками ДПС, которые рассказали ему о работе патрульных, покатали на служебной машине, разрешили передать привет маме по громкоговорителю и даже включить сирену.