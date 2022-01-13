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13.01.2022 08:10

На Урале юрлица не доплатили в бюджет почти 7 млрд рублей налогов

Текст: Наталия Швабауэр (Свердловская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 6(8654)
Размер взысканной задолженности по имущественным налогам в Свердловской области в 2021 году вырос на 50 процентов по сравнению с прошлым годом: на 1 декабря погашено 5,7 миллиарда рублей.

- По юрлицам и ИП в 2021 году поступило чуть более 48 тысяч исполнительных документов на сумму 6,8 миллиарда рублей, тогда как в 2020-м было 3,5 миллиарда. По физлицам мы получили 102 тысячи судебных приказов на 2,5 миллиарда рублей. Это на 18 тысяч меньше, чем в прошлом году, по количеству, но сумма задолженности выросла почти на 924 миллиона, - говорит Кристина Кашина, начальник отдела организации исполнительного производства ГУ ФССП по Свердловской области.

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У некоторых юрлиц долги исчисляются миллиардом рублей, у физлиц достигают нескольких миллионов.

- В отношении крупнейших неплательщиков применяем меры индивидуально, анализируем, за счет чего можно произвести взыскание, - поясняет Артем Балюра, начальник отдела урегулирования задолженности управления ФНС по Свердловской области.

Так, более 1,5 миллиарда рублей поступило в бюджет благодаря обращению взыскания на дебиторку и иные права организаций. Налоговая сама выявляет дебитора или имущественное право должника, отправляет эти данные судебным приставам, после чего компания не имеет возможности никуда перечислять деньги со счета, только в ФССП. Поскольку санкции за нарушение серьезные, все постановления исполняются.

В регионах Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область

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