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13.01.2022 08:25

На Урале создали новые цифровые сервисы для продвижения бизнеса

Текст: Анна Шиллер (Свердловская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 6(8654)
Что объединяет малый и крупный бизнес, допустим, локальный сервис аналитики и корпорацию? Они постоянно дорабатывают качество своих услуг в борьбе за аудиторию, выход на новые рынки, ведь именно заметность позволяет масштабировать идею. Начинающим предпринимателям помогают сделать их проекты заметными организаторы стартап-конференций.
Подкаст, записанный в профессиональной студии, - отличный рекламный носитель, ведь аудитория этого жанра активно расширяется. Фото: Татьяна Андреева/РГ Подкаст, записанный в профессиональной студии, - отличный рекламный носитель, ведь аудитория этого жанра активно расширяется. Фото: Татьяна Андреева/РГ
Подкаст, записанный в профессиональной студии, - отличный рекламный носитель, ведь аудитория этого жанра активно расширяется. Фото: Татьяна Андреева/РГ

К примеру, если раньше начинающие бизнесмены ломали голову над тем, что продавать и где сбывать товар, чтобы это было выгодно, то теперь эта задача решается легко. Пять месяцев назад молодые предприниматели из Екатеринбурга запустили проект, который подбирает самые продаваемые категории товаров на двух маркетплейсах. Специалисты не только анализируют рынок, но и налаживают поставки продукции и ее онлайн-продажу на территории, а выручку забирает клиент, вложивший деньги в проект.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
Как бизнес проникает в закрытые "атомные" города Урала

- Зачастую это самые неочевидные товары с низкой конкуренцией, скажем, палки для скандинавской ходьбы, которые мы заказываем у китайского поставщика. Наш партнер реализует по четыре комплекта за день, минимально включаясь в работу, и в первый месяц окупает первоначальные вложения в 100 тысяч рублей. Мы зарабатываем десять процентов от его оборота, - поясняет основатель компании Market Profi Роман Богаев.

Секрет успеха в выверенной стратегии: компания использует данные сервисов аналитики о покупательской активности на маркетплейсах. За такой услугой в числе прочих обращаются поставщики, которых не устраивает текущий результат на интернет-площадках, а также производители. Среди 47 клиентов треть - уральские. Так, местное предприятие благодаря сотрудничеству начало продавать матрасы по всей стране и за рубежом, помимо розничной точки.

Многие предприниматели готовы передавать на аутсорсинг незнакомые функции вроде ведения онлайн-торговли. Например, в сфере общепита до сих пор не знают точно, что лучше - открыть собственную доставку или заплатить агрегатору. Логистический бизнес включает не просто наем курьеров для развоза блюд - это целое IT-решение, которое учитывает районы доставки и время повышенного спроса, загрузку работников кухни и т. д.

- Степень автоматизации в доставке выше, чем в самом кафе: заведениям этот сервис сложно технически внедрить. Мы предлагаем службу аутсорсинга. Она обходится дешевле услуг агрегатора (тот забирает в среднем около 30 процентов от стоимости блюда) и в отличие от него включает наличный расчет, - рассказывает сооснователь сервиса ресторанной доставки "Фуди" Александр Скорин.

На рынке компания появилась всего год назад, но с ней уже сотрудничают 30 екатеринбургских ресторанов, в планах - выйти в другие города-миллионники. Сервис выделяется еще и составом: вместо подрабатывающих студентов фирма нанимает профессиональных курьеров со стажем, выдает им автотранспорт. К слову, на недавней стартап-конференции проектов доставки было представлено несколько, и их оценили инвесторы.

Венчурных инвесторов интересует быстрорастущий рынок, на котором можно приумножить капитал

- Таких стартапов много. Нам важно найти основателей, которые сумеют самостоятельно сделать проект инвестиционно привлекательным и подготовить его к вложениям. К примеру, в Архангельске ребята начали тестировать подобный продукт, когда у них еще не было инвестиций. Слово "маркетплейс" тогда не знали, показывали потенциальным клиентам простой минимальный продукт. Но в итоге локальный сервис развернулся в 165 городах, - говорит управляющий партнер Ассоциации бизнес-ангелов Урала Валентина Славина.

Венчурных инвесторов также интересует быстрорастущий рынок, на котором можно приумножить капитал. Однако сделать разработку в сегменте электронной коммерции для этого недостаточно - нужно показать ее эффективность на отрезке времени, как и оценку конкурентов из регионов. В Уральском федеральном округе по уровню подготовки стартапов эксперты чаще высоко оценивают предпринимателей из Тюмени и Челябинска, но и презентации в Екатеринбурге их тоже порадовали. Возможно, авторы идей и инвесторы здесь нашли друг друга.

На Урале трендом уходящего года стали проекты креативного бизнеса

Впрочем, судьба любого стартапа и успех компании зависят от аудитории. Один из способов продвижения, который предлагают как малому, так и крупному бизнесу, - истории. Предприятия рассказывают их, создавая онлайн-журналы для потенциальных клиентов, мобильные приложения и чат-боты с рассылкой о событиях фирмы (конечно, используется и ресурс соцсетей). На этой волне связисты-айтишники решили использовать и популярный аудиоформат.

- Мы предлагаем бизнесу записать подкаст в профессиональной радиорубке, оформление и продвижение берем на себя. За этим форматом будущее, поскольку герои подкаста не ограничены во времени, к тому же прямой эфир сохраняется и автоматически попадает на все популярные подкаст-платформы, в том числе наше мобильное приложение, - говорит управляющий радио и подкаст-платформы RadioTube Юрий Галактионов.

С марта уральцы развивают направление на бесплатной основе, чтобы набрать аудиторию и производителей контента - над ним работают 25 авторов. Пока что стартаперы инвестируют свое время и деньги, а прибыль начнут получать в 2022 году с нескольких инструментов монетизации, скажем, продавая продукт "под ключ" компаниям и корпорациям. Также планируется, что лучшие авторы площадки смогут монетизировать свои подкасты. В число услуг студии войдет и доступ к "библиотеке гостей" - ценным контактам. Например, руководитель сети фитнес-центров захочет записать подкаст со знаменитыми спортсменами, а учебные центры - с нишевыми экспертами.

В регионах Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область

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