На Урале трактор утонул во время подготовки крещенской купели

В Серове (городе на севере Свердловской области), где на местном пруду в ночь с 18 на 19 января будет организована крещенская купель, под воду ушла тяжелая техника, которая готовила полынью.

Как сообщает издание "Глобус", лед оказался недостаточно прочным, не выдержал веса трактора и частично погрузился на дно примерно в 20 метрах от береговой линии.

На место происшествия выезжали представители муниципального предприятия, которому принадлежит машина. По их словам, с шофером все в порядке: он вылез из кабины и ушел по льду на берег, обогнув полынью.