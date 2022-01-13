Свердловчанка отсудила деньги у химчистки за севшую шубу

Свердловский областной суд согласился с доводами жительницы Верхней Пышмы о том, что в химчистке ее норковую шубу неправильно обработали, из-за этого изделие стало непригодно к носке. Теперь индивидуальный предприниматель выплатит женщине двукратную стоимость вещи.

Клиентка отдала зимнюю одежду в химчистку в декабре 2020 года. Как уточнили в пресс-службе областного суда, при приемке специалист отметила износ шубы и дефекты. Из-за отсутствия маркировки заказчик и исполнитель договорились о способе чистки. Также хозяйку предупредили о том, что вещь может дать небольшую усадку. Но когда чистка была выполнена, оказалось, что шуба уменьшилась аж на целых два размера.

Владелица вещи направила предпринимателю претензию с требованием заменить шубу на аналогичную или компенсировать ее стоимости в двукратном размере. Однако ИП отказался требования выполнить.

Женщина пошла в городской суд с иском о защите прав потребителя. Она просила взыскать с ответчика стоимость услуги по химчистке - 2 590 рублей, двойную стоимость поврежденной шубы в размере 195 604 рубля, неустойку, компенсацию морального вреда, штраф в размере 50 процентов от присужденной суммы, а также возмещение судебных расходов - 20 700 рублей.

Суд назначил товароведческую экспертизу. Оказалось, что процент износа составил 75 процентов (и он мог стать причиной усадки), и рыночная стоимость шубы - всего 15 тысяч рублей.

Так, суд первой инстанции пришел к мнению, что недостатков услуги по химчистке не было.

Истец обжаловала решение в областном суде. Коллегия не согласилась с выводами первой инстанции, потому что в таких спорах именно исполнитель должен доказывать, что процедура проведена с соблюдением всех правил. Однако химчистка не дала никаких подтверждений качества услуги, а эксперт не определил способ чистки и средство. Поэтому суд отменил предыдущее решение и взыскал с ИП двойную стоимость предмета зимнего гардероба, стоимость услуг по химчистке, неустойку, компенсацию морального вреда, штраф и возмещение расходов на рецензию - всего 57 136 рублей.