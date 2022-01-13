Свердловчанка отсудила деньги у химчистки за севшую шубу

Новости

Минцифра сделает облачные сервисы более доступными для малого бизнеса 16:19
"Автодор" приступил к подготовке к строительству моста на М-4 "Дон" 16:12
Путин обсудил с премьером Израиля международную повестку 16:07
В Испании ограничили стоимость тестов для самодиагностики на коронавирус 16:07
Врачи подобрали диету, снижающую уровень холестерина на 30% 16:05
Эксперты сравнили сумму запрошенных россиянами кредитов с бюджетом Парагвая 15:53
Столичные горслужбы перевели в режим повышенной готовности из-за снегопада 15:52
Двадцать хоккеистов минского "Динамо" сдали положительные тесты на COVID 15:52
Оверчук рассказал о планах по дальнейшему развитию ЕАЭС 15:45
Лавров напомнил обещания США и Британии о нерасширении НАТО на Восток 15:42
Лавров: Россия не будет обсуждать с США отвод войск на своей территории 15:40
Боррель: ЕС не может запретить "Северный поток-2" 15:37
Рябков: Украина упивается иллюзией реванша 15:33
Лавров: США и НАТО обещали скоро ответить на предложения РФ по безопасности 15:31
Кудрин оценил необходимость массовых выплат из-за штамма "омикрон" 15:24
Чубайс: Энергопереход не приведет к снижению потребления энергии 15:23
Кудрин оценил угрозу санкций США против России 15:18
Число работников соцсферы к 2030 году увеличится на миллион 15:16
Рябков сообщил о консультациях Путина с военными по ситуации на Украине 15:14
На австрийских горнолыжных курортах ввели обязательное ношение защитных масок 15:10
Путин обсудил с президентом Узбекистана ситуацию в Казахстане 15:04
Чубайс: Нужно по максимуму использовать наш экспортный потенциал по углю 15:03
Госкомпании закупили отечественной продукции на 5,5 трлн рублей в 2021 году 14:59
Лавров: Переговоры по безопасности показали серьезность противостояния в мире 14:57
Хуснуллин: Число пользователей общественным транспортом за 10 лет снизилось на 19% 14:54
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Где сделать прививку от коронавируса
Где сделать прививку от коронавируса
Когда перестанут падать самолеты
Когда перестанут падать самолеты
Что изменилось в получении налоговых вычетов с 1 января
Что изменилось в получении налоговых вычетов с 1 января
13.01.2022 14:57
Рубрика: Происшествия

Свердловчанка отсудила деньги у химчистки за севшую шубу

Текст: Юлия Мякишева (Екатеринбург)

Свердловский областной суд согласился с доводами жительницы Верхней Пышмы о том, что в химчистке ее норковую шубу неправильно обработали, из-за этого изделие стало непригодно к носке. Теперь индивидуальный предприниматель выплатит женщине двукратную стоимость вещи.

Свердловчанка отсудила компенсацию за падение ограждения на концерте

Клиентка отдала зимнюю одежду в химчистку в декабре 2020 года. Как уточнили в пресс-службе областного суда, при приемке специалист отметила износ шубы и дефекты. Из-за отсутствия маркировки заказчик и исполнитель договорились о способе чистки. Также хозяйку предупредили о том, что вещь может дать небольшую усадку. Но когда чистка была выполнена, оказалось, что шуба уменьшилась аж на целых два размера.

Владелица вещи направила предпринимателю претензию с требованием заменить шубу на аналогичную или компенсировать ее стоимости в двукратном размере. Однако ИП отказался требования выполнить.

Женщина пошла в городской суд с иском о защите прав потребителя. Она просила взыскать с ответчика стоимость услуги по химчистке - 2 590 рублей, двойную стоимость поврежденной шубы в размере 195 604 рубля, неустойку, компенсацию морального вреда, штраф в размере 50 процентов от присужденной суммы, а также возмещение судебных расходов - 20 700 рублей.

Суд назначил товароведческую экспертизу. Оказалось, что процент износа составил 75 процентов (и он мог стать причиной усадки), и рыночная стоимость шубы - всего 15 тысяч рублей.

Так, суд первой инстанции пришел к мнению, что недостатков услуги по химчистке не было.

Истец обжаловала решение в областном суде. Коллегия не согласилась с выводами первой инстанции, потому что в таких спорах именно исполнитель должен доказывать, что процедура проведена с соблюдением всех правил. Однако химчистка не дала никаких подтверждений качества услуги, а эксперт не определил способ чистки и средство. Поэтому суд отменил предыдущее решение и взыскал с ИП двойную стоимость предмета зимнего гардероба, стоимость услуг по химчистке, неустойку, компенсацию морального вреда, штраф и возмещение расходов на рецензию - всего 57 136 рублей.

Волгоградка взыскала компенсацию за повреждение автомобиля сосульками
В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург Защита прав потребителей

Главное сегодня

Песков назвал запредельной мерой новые возможные санкции США
Рябков: Украина упивается иллюзией реванша
Боррель: ЕС не может запретить "Северный поток-2"
Чубайс: Владимир Путин увел Россию с тупикового пути развития
Кудрин: Уровень жизни в современной России на 20% выше, чем во времена СССР
"РГ" публикует важные законы о долгах и обязательной эвакуации из зон ЧС
В суд можно зайти в режиме онлайн