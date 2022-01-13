Тепловой удар: Пострадают ли регионы Урала от изменений климата

Молодые российские ученые в составе международной исследовательской группы проанализировали влияние экстремально высоких и низких температур на экономику российских регионов и пришли к выводу, что глобальное потепление уже сказывается на ней отрицательно. Причем речь не идет об ущербе от масштабных природных катаклизмов и серьезных вложениях в декарбонизацию. Это еще впереди, а пока наиболее уязвимым перед сюрпризами погоды оказался работающий человек.

Ранее научный сотрудник Гиссенского университета Юстуса Либиха Владимир Отращенко и сотрудник Лейбниц-Института исследований Восточной и Юго-Восточной Европы доцент Уральского федерального университета Ольга Попова выяснили, что продолжительное повышение температур увеличивает смертность и оказывает криминогенное влияние. Теперь молодые исследователи проанализировали воздействие жары и мороза на экономику. С чем нам придется столкнуться уже в ближайшие годы, какие регионы окажутся наиболее уязвимыми и как бизнесу и властям к этому подготовиться, "РГ" рассказала Ольга Попова.

Ольга, в чем уникальность вашей научной работы?

Ольга Попова: Предыдущие исследования влияния экстремальных температур на экономику в основном рассматривали вопрос на уровне стран. Мы же спустились ниже - в регионы. Другая особенность в том, что мы анализируем влияние на экономику не только одиночных дней с необычайно жаркой или морозной погодой, но и продолжительных - не менее трех дней - волн жары и холода. Это также в мировой практике сделано впервые.

Вы опирались на информацию Росстата и Росгидромета за 2000-2015 годы - это огромный массив данных. Но если сведения о погоде можно найти за каждый день и даже час, то как их сопоставить с экономическими показателями?

Ольга Попова: Существует методика. Ежедневные сводки метеостанций мы агрегируем по регионам, используя статистические подходы. В итоге получаем для каждого региона некие усредненные цифры, а дальше ежедневные данные превращаем в годовые: считаем, сколько дней в году в определенном регионе было с аномально высокой или низкой температурой (ниже -23° или выше +25° С). В какие-то годы резких температурных скачков оказывается больше, в какие-то - меньше, либо они менее продолжительные. Дальше эту картину необходимо наложить на экономические показатели. Мы использовали комплексный подход: рассматривали, как влияет температура на валовый региональный продукт (ВРП), на распределение доходов по группам населения, на уровень бедности, экономическое неравенство регионов. Кроме того, сопоставляли с данными по безработице и структуре занятости в разных отраслях. Индикаторов использовалось много.

Минувшее лето в нашем регионе оказалось экстремально жарким, причем нетипично высокие температуры держались необычайно долго, даже появилось ощущение, что не на Урале живем, а в более благоприятном климате.

Ольга Попова: Климатические изменения происходят, и с каждым годом таких аномально теплых сезонов будет все больше. Раньше на Урале и в Сибири зимы были более морозными, а лето - прохладным. Теперь зимы становятся все более теплыми и практически каждое лето будет жарким. Отмечу: среднее количество дней с температурой выше +25°C в России за последние 20 лет удвоилось. Негативный эффект от этого уже проявляется, потому что экономика пока не готова к таким изменениям климата.

Каков механизм влияния экстремальных температур на ВРП?

Ольга Попова: В первую очередь они сказываются на производительности труда и рабочем времени. Высокие температуры могут оказывать влияние на здоровье, вызывая повышение давления, учащение пульса и т. д. В сильную жару снижаются когнитивные способности, производительность труда падает, причем как у работающих на открытом воздухе, так и у тех, кто трудится в офисе или цехе. Иной человек в сильную жару предпочтет вообще не работать или сменить сферу деятельности, то есть растет безработица. Еще одна взаимосвязь: засуха влечет неурожай, который сказывается на ценах на продовольствие, а их рост ведет к падению реальных доходов населения. К слову, мы выявили еще и такую закономерность: бедные регионы страдают от природных катаклизмов сильнее, чем богатые.

Десять аномально жарких дней в году приводят к падению ВВП на душу населения почти на два процента, что является ощутимым уроном

Наше исследование показало, что последовательность не менее чем из трех чрезвычайно жарких дней (когда среднесуточная температура поднимается выше +25°C) негативно влияет на валовый внутренний продукт (ВВП): каждый последующий такой день снижает реальный ВВП на душу населения на 0,19 процента. Таким образом, десять аномально жарких дней в году приводят к падению ВВП на душу населения почти на два процента, что считается ощутимым уроном. В то же время отдельные знойные дни заметного влияния на региональную экономику не оказывают: на такой срок экономическая активность не прекращается.

Какие регионы России сильнее страдают от таких природных явлений?

Ольга Попова: Страдают все, но на холодных территориях это пока менее выражено. Так, заметный рост количества жарких дней наблюдается в Центральном, Южном, Северо-Кавказском, Приволжском и Сибирском федеральных округах, а вот в Северо-Западном, Уральском и Дальневосточном в среднем нет изменений. Соответственно у нас на Урале влияние потепления на ВРП тоже менее значительное, чем в южных регионах. Это связано и со структурой экономики: в теплых по российским меркам краях больше работы на открытом воздухе и, естественно, они сильнее подвержены описываемым явлениям. Северные регионы тоже подвержены, но меньше.

Получается, экстремальная жара бьет по экономике сильнее, чем холод? Почему?

Ольга Попова: От холодных температур люди защищены лучше: есть капитальные здания, теплая одежда, существуют нормативы, регулирующие работы на открытом воздухе в морозы. В холодных регионах более ранний уход на пенсию, то есть люди старшего возраста не трудятся в таких суровых условиях. Но из-за глобального потепления холодных температур становится меньше. Получается, если и есть у России какое-то преимущество в этом плане, оно будет постепенно теряться: ряд исследований показывает, что в России за последнее десятилетие рост средних температур в 2,5 раза выше, чем в целом на планете - на 0,47 градуса против 0,18.

Впрочем, северные территории отчасти могут даже выиграть от такого влияния, поскольку здесь климат становится немного мягче и благоприятнее. Например, наши расчеты показывают, что экстремально жаркие дни могут усилить приток рабочей силы в относительно более холодные регионы. Почти все регионы Уральского федерального округа, кроме, пожалуй, Курганской области, как раз такие - здесь падение ВРП будет менее выраженным, зато миграция в такие регионы возрастет.

А какую роль играет степень урбанизации территорий?

Ольга Попова: Этот показатель мы в проведенном исследовании не рассматривали, но из предыдущих работ известно, что в городах высокая температура переносится тяжелее: здания, асфальт накапливают тепло, не успевают остыть за ночь после жаркого дня, здесь меньше свободного движения воздуха, чем в сельской местности. Это снижает производительность труда на урбанизированных территориях.

Сделанные вами выводы позволяют дать какие-либо рекомендации властям регионов, местному бизнесу, как снизить негативное влияние погодных экстремумов?

Ольга Попова: Экономика, как и человек, способна адаптироваться к изменениям климата: появляется больше возможностей для кондиционирования помещений, использования энергосберегающих материалов при строительстве зданий, развиваются безлюдные технологии и т. д. Соответственно, очень важна поддержка модернизации промышленности со стороны власти, тем более в таком индустриальном регионе, как Урал. Меры миграционной политики, например поощрение переквалификации, могут стать более актуальными. Кстати, владельцы бизнеса в долгосрочном периоде также способны перенаправить свои ресурсы в менее уязвимые для перепадов температур отрасли.

Не стоит забывать и о том, что экономическая активность априори связана с высокими выбросами углекислого газа, что как раз и приводит к глобальному потеплению. Поэтому переход к возобновляемой энергетике, внедрение энергосберегающих технологий, модернизация производств позволят и замедлить потепление, и адаптироваться к нему.