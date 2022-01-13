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13.01.2022 21:05
Рубрика: Происшествия

В Челябинске коллекторы включали в сумму долга свои затраты по его возврату

Текст: Михаил Пинкус ("Российская газета", Челябинск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 7(8655)
Необычное дело рассмотрели сотрудники челябинского УФССП, осуществляющего надзор за деятельностью коллекторов. Некая фирма выбивала долги за счет самих же должников. Все расходы на почтовые отправления, переговоры и SMS-уведомления включались потом в сумму взысканий.

Неприятный факт установлен во время расследования по жалобе пострадавшей жительницы Кусы. Она сообщила, что оформила микрокредит на 9000 рублей, не смогла вовремя расплатиться, а после переуступки права требования от МФО к коллекторам ей начали регулярно напоминать о задолженности.

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При этом все попытки снизить ее размер ни к чему не приводили - долг продолжал расти. Проверив расчеты коллекторов, приставы выяснили, что в сумму взыскания те внесли не только сумму кредита и набежавшие проценты, но и все расходы на пересылку требований, звонки и SMS. За несколько месяцев набежало более 2,5 тысячи рублей. Хотя затраты на ведение предпринимательской деятельности организация обязана нести сама. Такие расходы могут быть взысканы только судом лишь в особых случаях.

- По сути, коллекторы ввели заемщицу в заблуждение относительно размера взыскания, а значит, нарушили требование законодательства о защите прав физических лиц при возврате просроченной задолженности, - пояснила представитель УФССП по Челябинской области Ольга Шебанова. - За административное правонарушение организации на первый раз назначен минимальный штраф - 51 тысяча рублей. Однако если он не будет уплачен вовремя, то вырастет вдвое.

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