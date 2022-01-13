В Челябинске коллекторы включали в сумму долга свои затраты по его возврату

Необычное дело рассмотрели сотрудники челябинского УФССП, осуществляющего надзор за деятельностью коллекторов. Некая фирма выбивала долги за счет самих же должников. Все расходы на почтовые отправления, переговоры и SMS-уведомления включались потом в сумму взысканий.

Неприятный факт установлен во время расследования по жалобе пострадавшей жительницы Кусы. Она сообщила, что оформила микрокредит на 9000 рублей, не смогла вовремя расплатиться, а после переуступки права требования от МФО к коллекторам ей начали регулярно напоминать о задолженности.

При этом все попытки снизить ее размер ни к чему не приводили - долг продолжал расти. Проверив расчеты коллекторов, приставы выяснили, что в сумму взыскания те внесли не только сумму кредита и набежавшие проценты, но и все расходы на пересылку требований, звонки и SMS. За несколько месяцев набежало более 2,5 тысячи рублей. Хотя затраты на ведение предпринимательской деятельности организация обязана нести сама. Такие расходы могут быть взысканы только судом лишь в особых случаях.

- По сути, коллекторы ввели заемщицу в заблуждение относительно размера взыскания, а значит, нарушили требование законодательства о защите прав физических лиц при возврате просроченной задолженности, - пояснила представитель УФССП по Челябинской области Ольга Шебанова. - За административное правонарушение организации на первый раз назначен минимальный штраф - 51 тысяча рублей. Однако если он не будет уплачен вовремя, то вырастет вдвое.