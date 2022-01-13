В Челябинской области на трассе М5 столкнулись большегрузы

В Челябинской области выясняют обстоятельства серьезного ДТП на трассе М5, в котором погиб водитель фуры из Оренбуржья. По предварительным данным, причиной трагедии стал занос полуприцепа встречного грузовика.

- Инцидент произошел сегодня около семи часов утра на 1578 километре трассы Москва-Челябинск в районе Аши, - сообщили в пресс-службе госавтоинспекции. - 31-летний водитель грузовика Mercedes Benz не справился с управлением и допустил складывание полуприцепа, с которым произвел столкновением со встречный большегруз Mercedes Actros. Его водитель скончался на месте происшествия.

Уже установлено, что погибший шофер направлялся в Челябинск из Оренбургской области. Опрокидывание полуприцепа допустил 31-летний челябинец с 12-летним водительским стажем. По данным ГИБДД, за последний год он семь раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД.

На месте ДТП организовано реверсивное движение. С помощью спецтехники создан объездной путь.