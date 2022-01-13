В Первоуральске заработала умная система уличного освещения

Масштабный проект модернизации уличного освещения реализован в Первоуральске. Не только на главных улицах города, но и в небольших переулках обновлены и интегрированы в единую систему почти 9000 светильников. Для этого дополнительно проложили 19 километров проводов.

Управлять системой можно через специальное приложение с любого устройства, подключенного к Интернету. Программа собирает данные о потреблении электроэнергии, автоматически включает и выключает освещение по заданному графику, фиксирует сбои в работе конкретных светильников, реагирует на любые нештатные ситуации.

В перспективе город получит и финансовую выгоду: энергоэффективные светильники в совокупности с умным управлением должны обеспечить снижение потребления электричества не менее чем на 70 процентов. Ожидаемый размер экономии бюджетных средств - 39 миллионов рублей в год.

- Первый подобный проект был реализован в Качканаре в 2019-м, и уже за год удалось сократить потребление электроэнергии более чем на 600 тысяч киловатт-часов, - рассказал директор Екатеринбургского филиала "Ростелекома" Иван Пичугин.

По условиям энергосервисного контракта установленное в рамках проекта оборудование компания будет обслуживать в течение семи лет.