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13.01.2022 08:28
Рубрика: Общество

В Тюмени в 6 раз сократили площади складирования осадка сточных вод

Осадок сточных вод будут использовать для производства удобрений и стройматериалов
Текст: Ирина Никитина (Тбмень)
Российская газета - Экономика УРФО № 6(8654)
Национальный стандарт "Технические принципы обработки осадков сточных вод. Общие требования", разработанный Российской ассоциацией водоснабжения и водоотведения вместе с отраслевым сообществом, действует уже два месяца. В связи с тем что утилизация иловых отложений не первый год числится в экологической повестке практически всех регионов страны, появление нового ГОСТа более чем оправданно. Документ должен высветить требования к методам и оборудованию для обработки отходов водоотведения, а также возможность их вторичного использования в виде удобрений, почвогрунтов, рекультивантов, изолирующего материала и даже биотоплива.

- Осадок сточных вод копится с советских времен. В стране его образуется 7-8 миллионов тонн в год. 95 процентов иловых полей уже заполнены, поэтому необходимость что-то с ним делать не просто назрела, она очень острая. Города все быстрее разрастаются, а горожане больше не готовы мириться с запахами и засорением почвы и воды, - отмечает эколог, аккредитованный эксперт Росприроднадзора Сергей Свицков.

Фото: Сергей Николаев / РГ
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Специалист подчеркивает: универсальной методики, которая бы подходила абсолютно всем городам, нет, каждая территория имеет особенности. Но все же на первое место он ставит термическую обработку (в Германии, например, ее доля - 64 процента), перспективны также гидротермальное окисление и метод плазменной газификации, которые могут значительно уменьшить объем ила. С ним согласен руководитель направления нормативно-аналитической работы федеральной компании-эксплуатанта Дмитрий Будницкий: сжигание - эффективный метод, тем более что помимо избавления от отходов он еще и дает тепло.

В Санкт-Петербурге осадок решили сжигать на трех заводах, а в Москве будут строить две площадки по изготовлению биотоплива для производства цемента. В Оренбургской области благодаря концессии с местным правительством в этом году начнется возведение центра механического обезвоживания иловых отложений для максимального их высушивания перед утилизацией (такие, кстати, уже есть в Воронеже и Тюмени). Пока же в Оренбуржье применяют систему туманообразования, которая накрывает иловые поля водной взвесью, подавляя эмиссию сероводорода - проще говоря, неприятный запах.

- Концессионные проекты по очистке стоков в ближайшее время придут на Сахалин и в Липецкую область, а потом в Азов и Таганрог, - сообщил генеральный директор компании-оператора по водоснабжению и водоотведению Антон Михальков.

Возможно, не за горами также соглашение с Челябинской областью, которая весьма интересна инвесторам. Здесь реально привлечь разные источники финансирования - и частные, и государственные.

Технология сгущения осадка позволила сократить площадь иловых площадок в Тюмени в шесть раз

- Весной 2020 года в центре механического обезвоживания внедрили технологию сгущения осадка. Сначала влажность избыточно активного ила снижается с 99,6 до 94 процентов, затем он смешивается с сухим остатком и обезвоживается в декантерных центрифугах. В результате нам удалось сократить площадь иловых площадок в шесть раз, - объяснил начальник цеха очистки сточных вод тюменской компании Евгений Пугачев.

Обезвоженный осадок (120-130 тонн в сутки) становится рекультивантом - его используют как укрывной материал на тюменских мусорных полигонах ТБО. А вот жидкость после обработки ультрафиолетом превращается в техническую, то есть пригодную к использованию в разных отраслях промышленности.

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Омское ноу-хау - система каталитического сжигания осадка (разработка выполнена в соавторстве с институтом катализа Сибирского отделения РАН), недавно прошедшая этап опытно-промышленной эксплуатации. Нынче специализированную станцию запустят на полную мощность.

- При сжигании получается зола 4 и 5 класса опасности, из которой можно делать зольный кирпич, пенобетонные блоки и тротуарную плитку. Спрос у производителей настолько высок, что нашей золы им может не хватить. Пока мы намерены избавляться от недавно накопившегося ила, а потом достанем старый, - пояснил ответственный за проект Евгений Решетников.

Эколог Свицков отмечает, что этот способ стоит тиражировать по всей стране, тем более что он в несколько раз дешевле иностранных. Кстати, практикой уже заинтересовались в соседней Республике Казахстан.

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