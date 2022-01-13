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13.01.2022 15:14
Рубрика: Власть

Рябков сообщил о консультациях Путина с военными по ситуации на Украине

Президент России Владимир Путин постоянно советуется с военными специалистами относительно вариантов действия в случае ухудшения ситуации на востоке Украины. Об этом в интервью RTVI заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Фото: Алексей Витвицкий/ РИА Новости
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"Президенту военные специалисты, как это было официально сказано, постоянно предлагают варианты на случай ухудшения обстановки", - отметил дипломат.

Он подчеркнул, что "это тяжелый сюжет" и "в публичном пространстве он не должен ни коим образом засвечиваться", поскольку сам по себе способен раскачать ситуацию в регионе.

"Нужно дать шанс дипломатии", - констатировал Сергей Рябков.

Власть Работа власти Внешняя политика Правительство МИД Обстановка на востоке Украины Переговоры по урегулированию конфликта на Украине

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