Рябков сообщил о консультациях Путина с военными по ситуации на Украине

Президент России Владимир Путин постоянно советуется с военными специалистами относительно вариантов действия в случае ухудшения ситуации на востоке Украины. Об этом в интервью RTVI заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"Президенту военные специалисты, как это было официально сказано, постоянно предлагают варианты на случай ухудшения обстановки", - отметил дипломат.

Он подчеркнул, что "это тяжелый сюжет" и "в публичном пространстве он не должен ни коим образом засвечиваться", поскольку сам по себе способен раскачать ситуацию в регионе.

"Нужно дать шанс дипломатии", - констатировал Сергей Рябков.