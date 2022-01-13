Рябков: Украина упивается иллюзией реванша

Украина упивается иллюзией реванша и ищет повод, чтобы саботировать Минские соглашения. Такое мнение высказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью телеканалу RTVI.

По словам дипломата, сегодняшняя Украина "упивается иллюзией реванша, ищет повод для того, чтобы окончательно отказаться от выполнения Минского комплекса мер, спекулирует на безудержной, безоглядной поддержке западников". "Может быть любая провокация, мы не дадим возложить на нас ответственность за потенциально очень тяжелые последствия этого. Мы просто предупреждаем, что нужен натовский откат", - объяснил замминистра подход Москвы.

Рябков также заявил, что представителям киевского режима могут прийти в голову самые немыслимые вещи в отношении Донбасса.

"Сценарии могут быть совершенно разные​​​. Мы видели, что происходило в прошлом году во всей этой истории с "вербовкой" украинцами российских граждан и с белорусским их транзитом куда-то за границу. То есть в головы в Киеве могут прийти абсолютно немыслимые на сегодня вещи. Нужно положить этому конец, нужно вернуть Украину к реальному выполнению Минского комплекса мер", - заключил Рябков.