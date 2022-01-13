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13.01.2022 15:33
Рубрика: В мире

Рябков: Украина упивается иллюзией реванша

Текст: Марина Алешина

Украина упивается иллюзией реванша и ищет повод, чтобы саботировать Минские соглашения. Такое мнение высказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью телеканалу RTVI.

Рябков сообщил о консультациях Путина с военными по ситуации на Украине

По словам дипломата, сегодняшняя Украина "упивается иллюзией реванша, ищет повод для того, чтобы окончательно отказаться от выполнения Минского комплекса мер, спекулирует на безудержной, безоглядной поддержке западников". "Может быть любая провокация, мы не дадим возложить на нас ответственность за потенциально очень тяжелые последствия этого. Мы просто предупреждаем, что нужен натовский откат", - объяснил замминистра подход Москвы.

Рябков также заявил, что представителям киевского режима могут прийти в голову самые немыслимые вещи в отношении Донбасса.

"Сценарии могут быть совершенно разные​​​. Мы видели, что происходило в прошлом году во всей этой истории с "вербовкой" украинцами российских граждан и с белорусским их транзитом куда-то за границу. То есть в головы в Киеве могут прийти абсолютно немыслимые на сегодня вещи. Нужно положить этому конец, нужно вернуть Украину к реальному выполнению Минского комплекса мер", - заключил Рябков.

В мире экс-СССР Украина Правительство МИД Переговоры по урегулированию конфликта на Украине Политический кризис на Украине

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