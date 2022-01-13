Рогозин: В 2022 году на космодроме Восточный запланированы пять пусков ракет

Пять запусков ракеты "Союз" запланированы с космодрома Восточный в этом году, сообщил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"В 2022 году также запланировано пять пусков. Если в прошлом году они были коммерческие, в этом году они будут по линии госкорпорации "Роскосмос", - сказал Рогозин в ходе совещания по итогам 2021 года.

Рогозин также сообщил, что "Роскосмос" и НАСА подготовили соглашение по перекрестным полетам - астронавтов США на российских "Союзах" и космонавтов РФ на американских кораблях. Оно проходит согласование с российским внешнеполитическим ведомством.