Роскосмос и НАСА ведут консультации по продлению работы МКС до 2030 года

Роскосмос и НАСА ведут консультации о продлении работы Международной космической станции до 2030 года, заявил гендиректор российского космического ведомства Дмитрий Рогозин. По его словам, 31 декабря было получено официальное уведомление от США о продлении ими использования МКС до 2030 года, сообщает ТАСС. Это позволит Роскосмосу начать подготовку соответствующего решения в правительстве РФ, отметил Рогозин.

При этом Роскосмос и НАСА договорились, что Россия будет заниматься инженерной поддержкой модуля "Заря" до 2024 года.

Напомним, весной минувшего года вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил, что состояние МКС оставляет желать лучшего, поэтому Россия займется созданием Российской орбитальной служебной станции (РОСС).

Планируется, что первый научно-энергетический модуль для новой станции будет готов в 2025 году. Такая задача поставлена перед ракетно-космической корпорацией "Энергия". Завершить развертывание новой космической станции предполагается в 2035 году.