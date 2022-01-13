Рособрнадзор: Раз в три года в вузах будет проводиться мониторинг качества

Первый аккредитационный мониторинг вузов пройдет в марте 2023 года и впредь будет проходить раз в три года. Об этом на Гайдаровском форуме, который проходит в Москве, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

Так ведомство планирует контролировать качество обучения в университетах после перехода с 1 марта 2022 года на систему бессрочной аккредитации.

- Мы делаем акцент на регулярный мониторинг в сфере высшего образования, который будем проводить раз в три года, - отметил Музаев. - Чтобы пройти проверку, вузам надо преодолеть планку в 70 баллов.