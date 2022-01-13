Россия доставила на Кубу 24 тонны гумпомощи

24 тонны гуманитарной помощи прибыли из России на Кубу. Об этом сообщили в российской дипмиссии в Гаване.

"Россия доставила на Кубу гуманитарную помощь в виде медицинских защитных костюмов и шприцов для инъекций общим весом 24 тонны", - говорится на странице посольства в Twitter.

Напомним, что в 2021 году Россия неоднократно поставляла гумпомощь на Кубу. 88 тонн муки, масла, консервов и медицинских масок были доставлены в Гавану двумя самолётами Ан-124 "Руслан" Военно-транспортной авиации ВКС России в конце июля. А уже в августе еще два борта привезли около 80 тонн помощи в виде продуктов питания, лекарств, концентраторов кислорода, и аппаратов ИВЛ.