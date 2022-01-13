Россияне назвали катание на лыжах и санках идеальным зимним отдыхом

Оптимальным видами зимнего отдыха 39% россиян считают катание на горных лыжах, беговых лыжах и санках. Отдых дома теряет популярность, его выбирают 28% россиян. Таковы итоги социологического исследования ВЦИОМ, публикуемые на сайте центра.

Причем самым любимым видом досуга зимой 39% участников опроса сначала назвали катание на горных лыжах, санках, а потом "другие виды зимнего спорта", куда вошли в том числе беговые лыжи и коньки. В целом активный отдых возглавил топ-5 видов зимнего досуга людей почти всех возрастов: среди тех, кому 18-24 года и 35-44 года его назвали половина опрошенных - 51% и 50% соответственно. Подвижны и люди старше 60 лет: "зимнюю физкультуру" - ходьбу с лыжными палками или "скандинавскую ходьбу" и катание на лыжах выбрал 21%. Это четвертый по популярности ответ в данной возрастной категории. Правда, чаще - более 55% - люди старше 60 лет предпочитают отдыхать дома. Отдыхать дома больше других возрастных групп любит и молодежь от 18 до 24 лет (43%).

Как показал опрос, пассивный отдых дома люди стали культивировать реже - 28% в 2022 году против 38% в 2021-м. Чуть более трети - 34% - предпочитают поездки в гости к родственниками и друзьям. Посещение гостей и родных чаще других выбирают молодые люди 18-24 лет и 25-34 лет (42% и 40% соответственно). Растет и привлекательность познавательного отдыха - экскурсии, путешествия по историческим, памятным местам. Эти виды развлечений выбрали 27% опрошенных. Еще этот же вид отдыха вошел в топ-5 видов идеального отдыха у тех, кому от 25 лет (25-34 года, 35-44 года - по 31%, 45-59 лет - 29%, старше 60 лет - 23%). У молодого поколения от 18 до 24 лет познавательный досуг менее востребован: его назвали как желанный только 17%.

21% участников опроса отметил, что выбрал бы пляжный отдых в теплых странах, но эпидемиологические ограничения их состанавливают. Кстати, в 2021 году этот вид отдыха выбирали лишь 10%.

Отдых на даче идеальным назвали 18%, посещение театров, музеев и выставок - 17%.