С каким курсом рубль встретит февраль: Восемь причин для резких перемен

В начале года беспорядки в Казахстане спровоцировали падение курса рубля на 2,5 процента. На этой неделе российская валюта отыграла все потери и торгуется на уровне 74,38 рублей за доллар.

Специально для "Российской газеты" доцент, преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук назвал факторы, которые будут в ближайшее время влиять на рубль:

- Геополитическая обстановка для российского рубля остается неоднозначной и подвержена высокой волатильности.

Последние дни всё внимание рынка было сосредоточено на новостях из Женевы, Брюсселя и Вены, где проходят переговоры России с США, НАТО и ОБСЕ. Завершившиеся накануне переговоры США и РФ на уровне заместителей министров иностранных дел о гарантиях безопасности оказали нейтральное влияние на курс рубля.

Теперь внимание рынка обращено на консультации в рамках Россия-НАТО и Россия-ОБСЕ, которые должны пройти на текущей неделе. Если стороны достигнут приемлемых соглашений, кросс-пара доллар-рубль может опуститься в район 74 рубля за доллар, а, может быть, и ниже. В пользу рубля играет также стабилизация ситуации в Казахстане и анонсированный президентом Казахстана поэтапный вывод войск ОДКБ, который начнется сегодня.

Дальнейшее поведение российской валюты в январе будет определяться различными факторами.

Положительные факторы

Во-первых, высокие ценами на нефть марки Brent, которые полностью восстановились после падения. Мы ожидаем, что до конца января уровень цен составит 82-85 долларов за баррель нефти марки Brent.

Благодаря нефти и улучшению новостного потока из Казахстана, а также возвращению на рынок после новогодних каникул российских экспортеров с продажей валютной выручки курс рубля сможет укрепится до конца месяца.

Во-вторых, сохранение жесткого курса денежно кредитной политики Банка России, направленного на снижение инфляции в России. Мы не исключаем повышение ключевой ставки до 9% на ближайшем заседании Совета директоров ЦБ в феврале.

В-третьих, январский период уплаты налоговых платежей за декабрь прошлого года.

Негативные факторы

Во-первых, осложнение эпидемической обстановки, вызванной распространением нового штамма коронавируса в Европе, США и России.

Во-вторых, действия ФРС США для снижения инфляции. Повышение ключевой ставки и сокращение объема выкупаемых активов ожидается в июле. Усиление американской валюты будет ослаблять рубль.

В-третьих, бюджетное правило. В настоящее время стоимость нефти марки Urals составляет примерно 80 долларов за баррель и благоприятна для пополнения российского бюджета. Банк России уже приступил к покупке валюты на российском биржевом рынке.

В-четвертых, снижение доли нерезидентов в государственных ценных бумагах (ОФЗ). На сегодня она находится на уровне ниже 20%. Это свидетельствует об оттоке капитала с российского финансового рынка.

В-пятых, появление новых американских и европейских санкций.

С учетом проведенного анализа, мы ожидаем что курс доллара в январе будет колебаться в диапазоне 73-75 рублей, курс евро - в диапазоне 83-85 рублей.