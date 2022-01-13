Новости

Режиссер "Свиньи" с Кейджем снимет спин-офф "Тихого места" 13:12
Режиссер объявил об окончании съемок второго "Аквамена" 13:11
Умер фронтмен группы Budgie Бёрк Шелли 12:49
Умер джазмен Жорди Сабатес 12:24
Джейсон Момоа и его жена расстаются после 16 лет совместной жизни 12:00

Сценарист "Телохранителя жены киллера" Брэндон Мерфи умер в 43 года

Новости
    13.01.2022, 12:32
Текст:   Олег Усков

9 января в Лос-Анджелесе на 44-м году жизни умер американский актер, художник, режиссер и сценарист Брэндон Мерфи, соавтор сценария комедийного боевика "Телохранитель жены киллера".

О смерти артиста сообщает Deadline со ссылкой на друзей Мерфи. Причину они не назвали.

"Телохранителя" Брэндон написал со своим младшим братом Филлипом и Томом О'Коннором, сценаристом "Телохранителя киллера" 2017-го. Картина с Рейнольдсом, Хайек, Фридманом, Бандерасом и Сэмюэлом Л. Джексоном вышла в 2020-м и не преуспела, мягко говоря. В отличие от первой ленты, взявшей кассу.

Плюс Мерфи написал сценарий хоррора "Снежная долина", с которым также должен был дебютировать в режиссуре. На момент смерти постановщика фильм был на стадии постпродакшн.

Новости

Названа причина смерти актера из "Универа" и "Интернов" Гериловича 11:55
Старт второго сезона "Эйфории" установил рекорд на HBO 11:43
Умерла вокалистка группы The Ronettes Ронни Спектор 11:29
Режиссер Сурикова ответила на сообщения о своей госпитализации с COVID 10:59
⧣ США
Фото: Jenny Anderson/Getty Images for Tony Awards Productions
Найден актер на главную мужскую роль в новом ремейке "Белоснежки" 10:59
Netflix снимет два сиквела "Красного уведомления" 10:31
Гильдия киноактеров Америки объявила номинации 2022 года 09:52
⧣ утраты
Фото: facebook.com/ TbilisiConservatoire
Умер советский композитор и автор песен Нодар Мамисашвили 10:54
Умер актер из культового хоррора "Жизненная сила" Николас Доннелли 10:19
В российском посольстве назвали причину смерти журналиста Зеленского 09:14
⧣ комедия
Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости
СМИ: Режиссер Алла Сурикова экстренно госпитализирована с COVID 10:28
У Леонида Куравлева диагностировали тяжелое поражение мозга 12.01.2022
"Кинопоиск" рассказал, что россияне смотрели в праздники 12.01.2022