Сценарист "Телохранителя жены киллера" Брэндон Мерфи умер в 43 года

9 января в Лос-Анджелесе на 44-м году жизни умер американский актер, художник, режиссер и сценарист Брэндон Мерфи, соавтор сценария комедийного боевика "Телохранитель жены киллера".

Screenwriter of Hitman's Wife's Bodyguard Brandon Murphy dies aged 43.https://t.co/ekh9hy2810 pic.twitter.com/JbshwqN29U — Mirror Celeb (@MirrorCeleb) January 13, 2022

О смерти артиста сообщает Deadline со ссылкой на друзей Мерфи. Причину они не назвали.

"Телохранителя" Брэндон написал со своим младшим братом Филлипом и Томом О'Коннором, сценаристом "Телохранителя киллера" 2017-го. Картина с Рейнольдсом, Хайек, Фридманом, Бандерасом и Сэмюэлом Л. Джексоном вышла в 2020-м и не преуспела, мягко говоря. В отличие от первой ленты, взявшей кассу.

Плюс Мерфи написал сценарий хоррора "Снежная долина", с которым также должен был дебютировать в режиссуре. На момент смерти постановщика фильм был на стадии постпродакшн.