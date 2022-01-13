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13.01.2022 18:52
Рубрика: Власть

Сергей Шойгу доложил президенту о выводе миротворцев ОДКБ из Казахстана

Текст: Айсель Герейханова
Российская газета - Федеральный выпуск № 7(8655)
Вывод миротворцев ОДКБ из Казахстана завершится 19 января. Об этом министр обороны Сергей Шойгу сообщил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Глава государства в ответ заявил, что миротворческие силы выполнили задачу и надо возвращаться домой. Путин отметил, что эта операция сыграла важную роль в стабилизации ситуации в Казахстане.
Владимир Путин на встрече с Сергеем Шойгу обратил внимание на оперативную и слаженную работу сил ОДКБ в Казахстане. Фото: Минобороны РФ Владимир Путин на встрече с Сергеем Шойгу обратил внимание на оперативную и слаженную работу сил ОДКБ в Казахстане. Фото: Минобороны РФ
Владимир Путин на встрече с Сергеем Шойгу обратил внимание на оперативную и слаженную работу сил ОДКБ в Казахстане. Фото: Минобороны РФ

"Действительно, нам удалось взять под охрану все жизненно важные объекты, объекты инфраструктуры, высвободить значительное количество военнослужащих, сил правопорядка для проведения специальных операций внутри страны", - заявил Владимир Путин. Сергей Шойгу отметил, что с самого начала операции Генеральный штаб был в постоянном контакте с коллегами из Казахстана и со всеми министрами обороны стран - членов ОДКБ. "Организовали воздушный мост. Задействовано было более восьмидесяти воздушных судов военно-транспортной авиации, так как надо было перебросить миротворческие силы всех стран - членов ОДКБ: это и Белоруссия, и Армения, и Киргизия, и Таджикистан, и, безусловно, контингент российских войск вместе с техникой", - рассказал он.

Фото: Минобороны РФ
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По словам министра, ввод миротворцев в Казахстан позволил высвободить 1,6 тысячи человек для борьбы с бандитами, которые принесли хаос в страну. Миротворческие силы своевременно приняли под охрану 14 важных для страны объектов. "Это объекты связи, энергетики, объекты, которые отвечают за жизнедеятельность и дееспособность государства", - пояснил он.

Сейчас в стране налажено устойчивое управление. Поэтому принято решение о поэтапном выводе миротворческого контингента и передаче объектов под охрану Казахстану, сообщил Шойгу. "Начинаем вывод сегодня. Завтра четырнадцатью бортами выводим все силы наших коллег - Армении, Таджикистана, Белоруссии. Киргизские коллеги выходят с учетом того, что они рядом, своим ходом. Далее в течение пяти дней по мере передачи объектов будет осуществляться вывод и оставшихся миротворческих сил", - сказал министр. Вся операция завершится 19 января.

Путин заявил, что помощь со стороны ОДКБ позволила восстановить в Казахстане правопорядок. "По сути, это первая такая операция сил ОДКБ. Объединенными усилиями мы выполнили очень важную задачу", - заметил он. Благодаря этому, по его словам, республика может уже в спокойном режиме и диалоге с обществом решать вопросы социально-экономического и политического характера.

Миротворческие силы ОДКБ сыграли очень важную роль в стабилизации ситуации в Казахстане

"Большую роль здесь сыграла наша военно-транспортная авиация, это совершенно очевидные вещи. Быстро удалось сконцентрировать наши необходимые силы и средства, ресурсы. Все буквально как часы сработало: быстро, слаженно и эффективно", - отметил президент. Путин еще раз подчеркнул, что граждане, выступавшие в Казахстане за снижение цен на энергоносители, и те, кто вел боевые действия с оружием в руках, - "это совсем разные люди и у них разные цели". Президент поблагодарил министра обороны и Генштаб за эффективную операцию. "В целом надо возвращаться домой - мы свою задачу выполнили", - сказал он.

Тем временем

Владимир Путин в четверг провел телефонный разговор с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Как сообщили в пресс-службе Кремля, казахский лидер рассказал о мерах по окончательному восстановлению порядка в стране. Он также отметил эффективные действия Коллективных миротворческих сил ОДКБ. "Особая признательность за помощь и поддержку высказана Российской Федерации - стратегическому партнеру и союзнику по ОДКБ", - говорится в сообщении. Также обсуждались вопросы, связанные с началом согласованного вывода контингентов стран - членов ОДКБ с территории Республики Казахстан.

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