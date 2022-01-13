Северный завоз узаконят в этом году

Законопроект о северном завозе будет внесен в Госдуму в 2022 году. Об этом в интервью "РГ" рассказал министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

"Закон о северном завозе определит, что это такое, кто его участники, каковы их обязанности, ответственность, как взаимодействуют федеральный, региональный и муниципальный уровни. С тем, чтобы была ответственность у перевозчиков, в первую очередь, обслуживать социальные грузы, у портов - переваливать социальные грузы, у регионов - заранее давать заявки на эти грузы. Возможно, введем биржевые механизмы, чтобы снизить цены. Дальше электронная система рассчитает оптимальную логистику с учетом транспортных средств, наличия складов, мощностей портов", - сказал он.

В Якутии уже оцифровали более 600 населенных пунктов, тысячи логистических точек и несколько сот судов. Система в регионе будет тестироваться в начале 2022 года. "К середине года, в случае успеха, распространим ее уже на всю Арктическую зону РФ", - заявил министр.

"Будет обязанность по созданию минимальных резервов ключевых товаров жизнеобеспечения. И мы хотим поднять ответственность на федеральный уровень для того, чтобы не допустить такого вакуума ответственности, который случился осенью 2021 года в дальневосточных портах. Когда частные перевозчики просто, извиняюсь, отказались от своих обязательств и перебросили суда и контейнеры на более выгодные маршруты. Каждый из них, может быть, и не считал, что он нанесет какой-то ущерб благополучию граждан, но когда все одновременно перестали везти памперсы на Камчатку и арматуру на Чукотку, то регионы осталась без важных товаров. А потом на это еще наложились льды", - отметил Чекунков.

Полную версию интервью с главой Минвостокразвития Алексеем Чекунковым читайте здесь.