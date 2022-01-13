Шредер предостерег министра Бербок от конфронтации с Россией и Китаем

Экс-канцлер Герхард Шредер предостерег нового министра иностранных дел Германии Анналену Бербок ("зеленые") от политической конфронтации с Китаем и Россией. Он раскритиковал отдельные высказывания Бербок, заявив, что Китай и Россия являются постоянными членами Совета Безопасности ООН и не могут быть изолированы.

"Существуют значительные задачи, например, во внешней политике и политике безопасности. Надо думать по-европейски в политике безопасности. Нужно поддерживать разумные отношения с Китаем, с Россией", - сказал Шредер в эфире телеканала Phoenix.

По мнению бывшего канцлера, это будет нелегко, если внимательно присмотреться к заявлениям министра иностранных дел. Но руководящие принципы политики определяет федеральный канцлер Олаф Шольц. "Так написано в основном законе, и он это сделает", - полагает Шредер. При этом пояснил, что Германия по экономическими причинам нуждается в партнерских отношениях и министр иностранных дел также будет обязан поддерживать их.

Шредер также предупредил, что назначенные на руководящие должности мининдел Бербок, как и в большей части "зеленые" в целом подозреваются в том, что в вопросах внешней политики тенденциозно прислушиваются к руководящим принципам, сформулированным в Вашингтоне, а не искренне преследуют немецкие интересы.

Ранее Бербок заявила, что намерена проводить "внешнюю политику, основанную на ценностях". По мнению наблюдателей это означает, что в качестве министра иностранных дел она в значительной степени поддержит кампанию американского давления против Китая и России, а также против таких государств, как Турция, Саудовская Аравия или Иран, пишет издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten.