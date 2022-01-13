Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
13.01.2022,  
12:08
Текст:  Николай Грищенко

Soha: Российские системы РЭБ оставили террористов без связи

Фото: ГК "Ростех" Фото: ГК "Ростех"
Фото: ГК "Ростех"

Российские комплексы радиоэлектронной борьбы прекрасно зарекомендовали себя в ходе операции правоохранительных органов в Казахстане. Аэродинамический передатчик помех "Леер-3" и беспилотник "Орлан-10" оставили террористические группировки без сотовой связи стандарта GSM.

Как сообщает издание Soha, комплексы РБ-341В "Леер-3"и беспилотный летательный аппарат "Орлан" были замечены у силовиков в Алматы и Нур-Султане. Системы РЭБ позволили выявить места, где концентрировались группы террористов, нарушить связь и координацию отрядов экстремистов.

Издание также отметило, что впервые широкой общественности комплекс РБ-341В "Леер-3" был показан в 2015 году на выставке "День инноваций Южного военного округа".

Отметим, что "Леер-3" представляет собой целый технологический комплекс с машиной управления на базе "КамАЗ-5350". Кроме аппаратуры связи там находится катапульта для запуска беспилотников "Орлан-10". Дрон, имеющий взлетный вес 18 килограммов и размах крыла более трех метров, может в зависимости от модификации разгоняться от 70 до 130 километров в час. В интересах радиоэлектронной борьбы беспилотник поднимает в небо полезную нагрузку весом 2,5 килограмма.

Фото: istock
Штурм здания китайским дроном показали на видео

Аэродинамический забрасываемый передатчик помех терминалам сотовой связи "Леер-3" предназначен для радиоподавления терминалов сотовой связи стандарта GSM на основе имитации "ложных" базовых станций, имеющих наивысший приоритет и наибольшую мощность излучения. Радиус зоны блокирования сотовой связи составляет около шести километров, а дальность полета беспилотника-носителя - 200 километров.

Кроме того, аппарат способен производить массовую рассылку SMS-сообщений, а также вести разведку путем определения точек излучения аппаратов в сетях GSM, передача данных артиллерийским расчетам для нанесения огневого удара. В боевой расчет комплекса "Леер-3" входят пять человек.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
беспилотники
Фото: Lockheed Martin corporation
Эсминец ВМС США получит боевую лазерную систему в 2022 году 12:22
Штурм здания китайским дроном показали на видео 12.01.2022
Ударный дрон "Орион" научили охотиться за вертолетами 29.12.2021
РЭБ
Фото: wikimedia.org
Башню со 120-мм пушкой испытывали на китайском танке Type 69 12.01.2022
Войска ЦВО оснащают модулями постановки помех "Поле-21" 15.12.2021
Россия продемонстрирует на выставке Dubai Airshow 2021 несколько премьер 12.11.2021