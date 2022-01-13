Советник Дж.Кеннеди поделился впечатлениями о Путине

"Это человек более умный, чем большинство политиков", - такое мнение высказал Старший помощник президентов США Джона Кеннеди и Ричарда Никсона Харальд Мальмгрен после встречи с Владимиром Путиным. Своими впечатлениями от встречи авторитетный американский аналитик поделился на портале Unherd.

Мальмгрен, общавшийся с российским президентом еще в 90-е годы, отметил, что Путин пришел к власти именно в тот момент, когда Россия "остро нуждалась в сильном лидере", и вспоминал, что тот всегда восхищался царем-реформатором Петром I.

"Я не был гостем в Кремле с 1988 года, но мне говорили, что Путин повесил портреты Петра Великого в нескольких конференц-залах", - заявил он (цитата по РИА Новости).

Мальмгрен также отметил что глава России придерживается собственной тактики при переговорах и что "Байден, НАТО и Украина неправильно понимают Путина". При этом он выразил убежденность, что в разрешении кризиса вокруг Украины, "у двух сторон (России и США - прим.ред.) нет другого выбора, кроме как договориться".