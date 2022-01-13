Спецкор "РГ" Татьяна Замахина награждена за освещение работы Госдумы

В честь Дня печати спикер Госдумы Вячеслав Володин вручил награды парламентским журналистам. Специальный корреспондент "Российской газеты" Татьяна Замахина стала одним из победителей в номинации "Печатные СМИ".

Парламентский корреспондент "РГ" Татьяна Замахина много лет профессионально освещает работу законодателей. Фото: duma.gov.ru

Журналистов, работающих в Госдуме, с Днем российской печати поздравили председатель палаты Вячеслав Володин и депутаты всех парламентских фракций.

- Государственная Дума, как никакой другой орган власти, нуждается в диалоге с журналистами и представителями средств массовой информации, - заявил Володин.

Он наградил победителей ежегодного творческого конкурса на лучшее освещение деятельности парламента. Они определялись сразу в нескольких номинациях: телевидение, радио, фото, периодические печатные издания, интернет-издания, социальные сети и информационные агентства.

Диплом из рук спикера в номинации "Печатные СМИ" получила парламентский корреспондент "РГ" Татьяна Замахина, которая много лет профессионально освещает работу законодателей.