Список получателей двух пенсий могут расширить

Законопроект, который позволит сохранить пенсию по потере кормильца детям-инвалидам, готовится в Комитете Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов. Информация об этом опубликована на сайте нижней палаты парламента. По словам члена комитета Екатерины Стенякиной, сейчас проводятся консультации с Пенсионным фондом и Минтрудом.

По действующим сейчас нормам, если у ребенка-инвалида уходит из жизни один из родителей, то он имеет право только на одну пенсию - либо по инвалидности, либо по потере кормильца. В Госдуме считают, что это несправедливо. И предлагают расширить список получателей двух пенсий.

Так, в настоящий момент право на получение двух пенсий имеют граждане, ставшие инвалидами вследствие военной травмы; участники Великой Отечественной войны; родители военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, погибших (умерших) в период прохождения военной службы или умерших вследствие военной травмы после увольнения с военной службы; вдовы военнослужащих, погибших в период прохождения военной службы по призыву вследствие военной травмы, не вступившие в новый брак; нетрудоспособные члены семей граждан, пострадавшим в результате радиационных или техногенных катастроф; граждане, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда" или "Житель осажденного Севастополя"; члены семей погибших (умерших) граждан из числа космонавтов.

Как ранее пояснили "Российской газете " в Пенсионном фонде России, в зависимости от категории получателей бывают разные сочетания пенсий. Например, участникам ВОВ и блокадникам назначаются государственная пенсия по инвалидности плюс страховая пенсия по старости.