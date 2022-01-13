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Рубрика: Экономика

Список получателей двух пенсий могут расширить

Текст: Ольга Игнатова

Законопроект, который позволит сохранить пенсию по потере кормильца детям-инвалидам, готовится в Комитете Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов. Информация об этом опубликована на сайте нижней палаты парламента. По словам члена комитета Екатерины Стенякиной, сейчас проводятся консультации с Пенсионным фондом и Минтрудом.

Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости
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По действующим сейчас нормам, если у ребенка-инвалида уходит из жизни один из родителей, то он имеет право только на одну пенсию - либо по инвалидности, либо по потере кормильца. В Госдуме считают, что это несправедливо. И предлагают расширить список получателей двух пенсий.

Так, в настоящий момент право на получение двух пенсий имеют граждане, ставшие инвалидами вследствие военной травмы; участники Великой Отечественной войны; родители военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, погибших (умерших) в период прохождения военной службы или умерших вследствие военной травмы после увольнения с военной службы; вдовы военнослужащих, погибших в период прохождения военной службы по призыву вследствие военной травмы, не вступившие в новый брак; нетрудоспособные члены семей граждан, пострадавшим в результате радиационных или техногенных катастроф; граждане, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда" или "Житель осажденного Севастополя"; члены семей погибших (умерших) граждан из числа космонавтов.

Как ранее пояснили "Российской газете " в Пенсионном фонде России, в зависимости от категории получателей бывают разные сочетания пенсий. Например, участникам ВОВ и блокадникам назначаются государственная пенсия по инвалидности плюс страховая пенсия по старости.

Экономика Пенсии и пособия Законодательная власть Госдума Госфонды и контрольные органы Пенсионный фонд Правительство Минтруд

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