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13.01.2022 12:35
Рубрика: В мире

США потратили за два года более 9 млн долларов на "мягкую силу" в Казахстане

Текст: Юрий Когалов

В 2020-2021 годах Соединенные Штаты потратили 9,14 миллиона долларов на различные политические и медийные проекты в Казахстане. Об этом сообщает телеканал RT со ссылкой на документацию Агентства США по международному развитию, по линии которого осуществилось финансирование. Примечательно, что в Америке и не скрывается, что это ведомство связанно с ЦРУ, агентство неоднократно проводило спецоперации против, например, кубинского правительства.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАС
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Как отмечается, документация, к которой получили доступ журналисты, свидетельствует о том, что большинство проектов США в Казахстане имеют долгосрочный характер и подразумевают многолетнее финансирование. Средства выделялись так называемым партнерам через различные ведомства и институты. Как выяснилось, только на политические и медийные цели, а также для создания лояльного Западу общества только в 2020 году было потрачено 7,2 миллиона долларов. В 2021-м экспорт "мягкой силы" обошелся агентству как минимум в 1,94 миллиона долларов (точных данных пока нет, полная отчетность за прошлый год еще не обнародована).

Как обратили внимание журналисты RT, самой крупной статьей расходов в прошлом году были траты на "укрепление благоприятной правовой среды" в Казахстане. На эти целы было выделено 800 тысяч долларов. "Целью этой программы провозглашается создание в стране комфортных условий для развития бизнеса и процветания организаций гражданского общества, а также "независимости и профессионализма судебной системы", - отмечает телеканал, добавляя, что неизвестно, как именно планировало воздействовать на правовую систему Казахстана американское правительство.

Немалая сумма - 400 тысяч долларов - была потрачена в 2021 году на вовлечение граждан Казахстана в участие в экономических, политических, управленческих и других важнейших процессах, "направленных на создание более мирных, демократических и плюралистических обществ". По отдельной статье средства шли и казахским СМИ.

Как отмечает доцент Финансового университета при правительстве РФ, эксперт по внешней политике США Геворг Мирзаян, под красивыми целями скрывается взращивание лояльных Западу лидеров общественного мнения (политиков, журналистов, активистов), создание проамериканской прослойки населения. По словам эксперта, такой подход очень эффективен, именно так на Украине была сформирована прозападная прослойка активистов, без которых "майдан" был бы невозможен.

В мире США В мире экс-СССР Казахстан

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