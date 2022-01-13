Священник: Купание в проруби без посещения храма теряет смысл

Купание в проруби на праздник Крещения Господня является давней народной традицией, "но без регулярного посещения храма и участия в богослужениях она теряет всякий смысл с точки зрения духовной жизни". Об этом в интервью РИА Новости заявил председатель информационной комиссии Московской городской епархии священник Александр Волков.

Он рассказал, что традиция Крещенских купаний установилась еще на реке Иордан на Святой земле, где принял крещение Спаситель Иисус Христос. Тем не менее, отмечает Александр Волков, эта традиция "не заменяет ни участие в богослужениях и таинствах, ни стяжательную духовную жизнь человека, связанную с покаянием и исправлением своих поступков. Но у нас есть люди, которые считают, что, один в год раз искупавшись в купели, они дальше могут продолжать жить обычной жизнью... Это достаточно печальная вещь, и мы стараемся ее исправить: если уж погружаться в крещенскую воду, то надо и в храм приходить. А просто погружаться один раз в год - это, скорее, "моржевание", которое никакого отношения к традициям православия и к духовной жизни не имеет", - заключил священнослудитель.

Справка "РГ"

День Крещения Господня православные христиане отмечают 19 января. Наравне с Пасхой это один из самых древних и значимых христианских праздников. В России он сопровождается массовыми купаниями в ледяной воде в специально прорубаемых и освящаемых прорубях.