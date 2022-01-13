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13.01.2022 20:14
Рубрика: Общество

Священник: Купание в проруби без посещения храма теряет смысл

Текст: Владимир Емельяненко
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Купание в проруби на праздник Крещения Господня является давней народной традицией, "но без регулярного посещения храма и участия в богослужениях она теряет всякий смысл с точки зрения духовной жизни". Об этом в интервью РИА Новости заявил председатель информационной комиссии Московской городской епархии священник Александр Волков.

Фото: iStock
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Он рассказал, что традиция Крещенских купаний установилась еще на реке Иордан на Святой земле, где принял крещение Спаситель Иисус Христос. Тем не менее, отмечает Александр Волков, эта традиция "не заменяет ни участие в богослужениях и таинствах, ни стяжательную духовную жизнь человека, связанную с покаянием и исправлением своих поступков. Но у нас есть люди, которые считают, что, один в год раз искупавшись в купели, они дальше могут продолжать жить обычной жизнью... Это достаточно печальная вещь, и мы стараемся ее исправить: если уж погружаться в крещенскую воду, то надо и в храм приходить. А просто погружаться один раз в год - это, скорее, "моржевание", которое никакого отношения к традициям православия и к духовной жизни не имеет", - заключил священнослудитель.

Справка "РГ"

День Крещения Господня православные христиане отмечают 19 января. Наравне с Пасхой это один из самых древних и значимых христианских праздников. В России он сопровождается массовыми купаниями в ледяной воде в специально прорубаемых и освящаемых прорубях.

Общество Религия

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