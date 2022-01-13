Сын Елизаветы II лишен королевского патронажа из-за обвинений в домогательствах

Королева Великобритании Елизавета II, потерявшая в прошлом году супруга, пережила еще один удар. Ее Величеству пришлось согласиться с лишением всех воинских званий ее собственного сына - принца Эндрю, герцога Йоркского. Все из-за давних обвинений в сексуальных домогательствах, с которыми против второго сына королевы несколько лет назад выступила американо-австралийская активистка Вирджиния Джуффре. Сенсационную новость сообщила BBC со ссылкой на заявление Букингемского дворца.

"С согласия и одобрения королевы герцог Йоркский слагает с себя воинские титулы и королевские попечительские обязанности", - говорится в сообщении. Кроме того, теперь уже бывший вице-адмирал теряет право носить титул "Его королевское высочество".

Ранее адвокатам 61-летнего принца не удалось убедить американский суд прекратить гражданское дело о сексуальном насилии. Якобы все происходило в 2001 году, когда Вирджинии было всего 17. Однако герцог Йоркский отрицает свою вину. В интервью BBC еще в 2019 году он заявил, что вообще не знаком с госпожой Джуффре.

"Герцог Йоркский впредь не будет выполнять никаких государственных обязанностей и защищает себя в этом деле как частное лицо", - подтвердили в Букингемском дворце. Между тем в октябре прошлого года полиция Лондона прекратила расследование против него.